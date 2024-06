Partiet har demonstreret sammenhold efter Søren Papes død, siger formand for De Konservative Mona Juul.

Det er vigtigt for De Konservative at bevare partiets ene plads i EU-Parlamentet.

Det siger partiformand Mona Juul, da hun søndag over middag stemmer i Stensballehallen i Horsens sammen med sin mand Carsten Andersen.

- Vi vil rigtig gerne fastholde vores mandat. Det er det, vi har kæmpet allerhårdest for.

- Målingerne siger, det lykkes, men det kræver, at alle kommer ned og stemmer, så det håber vi på, siger partiformanden.

Partiet har været repræsenteret i EU siden det første direkte valg i 1979 og har de seneste fem gange opnået et enkelt mandat.

Ifølge Mona Juul er det vigtigt, at hendes parti er repræsenteret i EU-Parlamentet, og at partiet er en del af EPP-gruppen, som inden valget var den største gruppe i parlamentet.

- Det er der, vi sikrer de danske virksomheder og arbejdspladser, siger hun.

De Konservative har Niels Flemming Hansen som spidskandidat. Han er desuden formand for Europaudvalget i Folketinget.

Niels Flemming Hansen skal erstatte Pernille Weiss, som blev vraget som spidskandidat af partiet sidste år.

Det skete efter en sag, hvor tidligere medarbejdere anklagede hende for dårligt arbejdsmiljø på kontoret i Bruxelles.

Mona Juul mener, at partiet har lagt sagen bag sig, og at det ikke får betydning for europaparlamentsvalget.

- Jeg tror ikke, at den sag betyder noget for vores valg. Vi er for længst videre, siger hun.

Det er partiets første valg under Mona Juuls ledelse. Hun trådte til, da Søren Pape Poulsen døde af en hjerneblødning tilbage i marts måned.

- Det er en meget trist situation at skulle overtage lederskabet af et parti på, det er der ingen tvivl om.

- Men jeg synes, vi er rykket sammen og har udvist et godt fællesskab.

- Så man kan se det som det første skridt videre i forhold til den forfærdelige situation vi stod i i marts, siger Mona Juul.

Sikkerhed er en af flere mærkesager for De Konservative. Partiet arbejder for, at EU skal stå sammen om fred i Europa blandt andet ved fælles indkøb af forsvarsmateriel.

Partiet vil på sigt lade flere lande være en del af EU. Heriblandt Ukraine, Moldova og Georgien.

Migration er ligeledes en mærkesag hos De Konservative. Partiet ønsker blandt andet at flytte asylbehandlingen til tredjelande og hjælpe i nærområderne.

