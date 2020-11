Fødevareminister Mogens Jensen (S) har allerede været i samråd i minksagen, der presser regeringen.

De Konservative indkalder forsvarsminister Trine Bramsen (S) i samråd i minksagen.

Det oplyser politisk ordfører Marcus Knuth (K).

- Hæren og politiet blev sat ind for at følge regeringens ulovlige ordre. Det er grotesk, siger Knuth.

Han henviser til, at eksempelvis soldater fra Forsvaret blev sat ind i forhold til, at minkavlere skulle slå alle deres mink ned som følge af corona-mutation i mink.

Partiet kritiserer også, at hæren stadig kom på besøg hos minkavlere flere dage efter, at det stod klart, at der manglede lovhjemmel til at aflive alle mink.

Sagen begyndte 4. november. Her sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde, at alle Danmarks mink - 15-17 millioner - skulle aflives, fordi coronavirus er muteret blandt mink og har spredt sig til mennesker. Mutationen kan bringe coronavaccine i fare, understregede hun.

Få dage senere kom det dog frem, at regeringen ikke havde - og fortsat ikke har - hjemmel i lovgivningen til at aflive mink i Danmark, hvis ikke de er syge eller i et sygdomsområde.

Mink uden for de såkaldte sikkerhedszoner kan regeringen med andre ord ikke kræve aflivet.

- Det er et meget voldsomt indgreb på danske minkavlere, at der kommer uniformerede soldater forbi.

- Det er også en skændsel, og det her siger jeg selv som tidligere soldat, at når man som soldat udfører en ordre, så går man ud fra, at den er lovlig, siger Knuth.

- Som soldat ville jeg sidde med følelsen af, at hvordan kan jeg stole på noget, næste gang Mette Frederiksen udstikker en ordre. Altså om den overhovedet er lovlig. Det er en bizar situation at stille det danske forsvar i, siger Knuth.

Han har hørt historier og undren fra andre soldater, siger den politiske ordfører. Men Knuth vil ikke citere på folks vegne, tilføjer han.

Regeringen har beklaget fejlene i minksagen, men har fastholdt, at beslutningen var den rigtige med henvisning til folkesundheden.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) har allerede været i et samråd om sagen. Der venter yderligere to i denne uge. Tirsdag og torsdag.

Desuden kommer der en redegørelse af sagen onsdag.

Efter torsdagens samråd er det ventet, at regeringens støttepartier tager stilling til, om Mogens Jensen kan fortsætte som minister.

Forsvaret udtalte i sidste uge, at det har til opgave "at støtte Fødevarestyrelsen med kontrol og optælling af mink", altså ikke at presse minkavlere til aflivningen af deres dyr.

Ritzau arbejder på en kommentar fra Bramsen.

/ritzau/