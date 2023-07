Lad Dannebrog veje over det danske land!

Sådan lyder det i disse dage i en række opslag på sociale medier fra Det Konservative Folkeparti.

Partiet er nemlig ude med et forslag om, at man ikke uden tilladelse må flage med andre flag end Dannebrog i Danmark.

Der er bare et lille problem med den konservative kampagne.

Det var i første omgang slet ikke Dannebrog, partiet havde brugt som illustration på flagkampagnen.

Flaget på partiets illustration havde nemlig et hvidt kors i midten af flaget.

Dermed er der ikke tale om Dannebrog, men om flaget for det franske departement Haute-Savoie i alperne.

Sådan så opslaget på Det Konservative Folkepartis Facebook-side ud før partiet rettede i det. Her man kan se, at korset er placeret i midten af flaget. Vis mere Sådan så opslaget på Det Konservative Folkepartis Facebook-side ud før partiet rettede i det. Her man kan se, at korset er placeret i midten af flaget.

Efter at flere brugere på partiets Facebook-side har kommenteret de forkerte flag-proportioner, har partiet fået ændret på grafikken, så proportionerne på flaget faktisk afspejler Dannebrogs.

"Kære alle. Vi har nu fået rettet på korset i flaget. Det var klart en fejl, at vi ikke fik det lavet bedre i den grafiske afdeling. Det er vi kede af," skriver partiet pressechef, Filip Lauritzen, i en kommentar til opslaget.

Partiet foreslog lørdag, at der skal laves en ordning, hvor det kræver en særlig tilladelse at flage med andre flag end Dannebrog i Danmark.



Forslaget kommer efter en afgørelse i Højesteret i juni, der har gjort det muligt at flage med fremmede nationers flag.