Resten af regeringen vil se til Norge, hvor børn på seks år kan skifte køn juridisk, men Konservative er imod.

København. De Konservative er imod at lade børn og unge ned til seksårsalderen skifte køn juridisk.

Det siger regeringspartiet, fordi regeringen vil undersøge, om der bør åbnes for juridisk kønsskifte for transkønnede børn og unge under 18 år.

Politisk ordfører og gruppeformand Mette Abildgaard (K) frygter, at der har bredt sig en misforståelse om, at det snart vil blive vedtaget, når der kun er tale om en undersøgelse.

- Vi giver ikke nogen en lige højre, men det er vores indtryk, at der er skabt en forståelse af, at regeringen er på vej med et forslag om at indføre juridisk kønsskifte for børn ned til seksårsalderen.

- Det er ikke det, der ligger i den tekst, der er opnået enighed om, siger hun.

I stedet er der tale om en undersøgelse. Regeringspartiet var også kraftigt imod, da reglerne blev lempet for juridisk kønsskifte for personer over 18 år. Derfor er partiet også imod, når det gælder børn.

- Vi frygter, at vi vil se mange skift frem og tilbage, hvor man det ene år er pige, og det andet år er dreng, siger Mette Abildgaard, der også peger på, at der er en del data involveret i at skifte personnummer.

- Derudover gør vi børn en meget stor bjørnetjeneste, som kan give en splittet identitet, hvis et køn bliver noget, man kan skifte fra 6.-7.-klasse og fra 7.- 8.-klasse igen, siger Mette Abildgaard.

Regeringen præsenterer onsdag en handlingsplan på LGBTI-området. Forkortelsen LGBTI dækker over homoseksuelle, biseksuelle, transkønnede og interkønnede.

Planen skal forebygge diskrimination og fremme lige muligheder, tryghed og trivsel for LGBTI-personer.

/ritzau/