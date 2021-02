»Det er katastrofalt, at man ikke har testet mere. Kapaciteten er der jo.«

Sådan lyder det fra Konservatives sundhedsordfører Per Larsen, der mener, at det langt fra er godt nok, når man blot opfordre danskerne til at blive testet.

Hvis man gør det, skal der også være lettilgængelige teststeder, danskerne kan benytte.

B.T. taler med ham efter statsminister Mette Frederiksen i et interview med Berlingske fortæller, at man i fremtiden skal vænne sig til at blive testet helt op til flere gang om ugen. Det er nødvendigt, hvis man ikke ønsker at gå en fremtid i møde med konstante forlængelser af de stramme restriktioner.

Per Larsen (C) mener, at vi bør teste mere. Meget., meget mere. Foto: Emil Helms Vis mere Per Larsen (C) mener, at vi bør teste mere. Meget., meget mere. Foto: Emil Helms

»Det er åbenlyst, at vi skal teste mere. Vi har slet ikke brugt den testkapacitet, som vi har til rådighed,« siger Per Larsen og fortsætter:

»Man bør rykke ud og åbne nye teststeder i særligt de hårdt ramte kommuner som Ishøj, der har en incidens på over 300.«

Han fortæller, at op til jul blev mange testet, men det tal er faldet markant i 2021. Der er en stor sandsynlighed for, at det skyldes den manglende tilgængelighed, lyder det fra sundhedsordføreren.

»Det er meget afgørende, at det er lettilgængeligt at blive testet. Nedlukningen har store konsekvenser både menneskeligt og økonomisk,« siger han.

Vi bør masseteste Per Larsen, sundhedsordfører i Konservative

Per Larsen frygter særligt, at det vil have store konsekvenser for danskernes mentale helbred, hvis vi fortsætter med at være under lockdown langt ud i fremtiden.

»Vi bør masseteste. Det er en billig og effektiv måde at få åbnet landet. Coronatest er meget billigere end hjælpepakker,« siger han.