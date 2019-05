Konservative har været i risiko for at miste sit mandat. Men nu viser prognose, at partiet beholder sin plads.

De Konservative kan søndag aften ånde lettet op, da partiet beholder sit ene mandat i Europa-Parlamentet.

Det viser prognoser fra DR og TV2.

Over 97 procent af stemmerne er søndag kort efter klokken 23 talt op, fremgår det af KMD's hjemmeside. Ifølge det foreløbige resultat får De Konservative 6,2 procent af stemmerne.

Dermed kan spidskandidat Pernille Weiss se frem til at skulle sidde i parlamentet i Bruxelles.

Tidligere på aftenen stod Konservative også til at beholde sit ene mandat.

Ved seneste EU-valg i 2014 fik De Konservative 9,1 procent af stemmerne. Da var det Bendt Bendtsen, der stod i spidsen for at få partiet ind i Europa-Parlamentet, og han trak 176.786 personlige stemmer.

Denne gang har De Konservative i meningsmålingerne dog været på vippen til ikke at genvinde mandatet og dermed været i risiko for at ryge helt ud af EU-Parlamentet.

Pernille Weiss er med egne ord mest "kendt for at være ukendt", og partiet har altså også fået en mindre andel af stemmerne ved dette valg.

De Konservative sidder i parlamentet i den konservative EPP-gruppe, der ved sidste valg blev den største i EU-Parlamentet.

De Konservative har været repræsenteret i Bruxelles siden det første direkte valg i 1979.

Venstre kan også glæde sig over valgresultatet søndag aften. For partiet står til at få fire mandater. Dermed bliver partiet det største danske parti i EU-Parlamentet foran Socialdemokratiet, der får tre pladser.

Dansk Folkeparti står derimod tilbage med et stort tab, da partiet går fra fire til én plads i parlamentet.

