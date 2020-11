De Konservatives Per Larsen mener, at myndighederne straks skal stoppe presset på minkavlerne.

De Konservatives fødevareordfører, Per Larsen, mener, at Forsvaret og andre myndigheder straks bør stoppe med at kontakte og lægge pres på minkavlere, hvor der ikke er lovhjemmel til at kræve, at deres dyr bliver slået ned.

I sidste uge instruerede statsminister Mette Frederiksen (S) i, at alle mink i Danmark skulle slås ned. Herefter begyndte myndighederne arbejdet med bistand fra blandt andet hæren og politiet.

Efterfølgende er det dog kommet frem, at der ikke er lovhjemmel til at kræve raske mink uden for en radius af 7,8 kilometer af syge mink slået ned.

Ifølge Per Larsen lægger myndighederne dog stadig et tungt pres på avlerne.

- Det er simpelthen rystende, det der foregår. At man møder op på gårdspladserne med politiet og hæren uden at have lovgrundlaget i orden til de ting, man foretager sig.

- Fødevarestyrelsen bekræftede i går, at det er sådan, det foregår. Man møder op ude på ejendommene, siger han.

Minkavlerne, hvor der ikke er lovhjemmel til at kræve deres dyr slået ned, vil med loven i hånd kunne nægte myndighederne adgang. Men det hjælper ikke meget, siger Per Larsen.

- Det er klart, at minkavlerne godt kan sætte sig imod. Men de har fået et brev fra Fødevarestyrelsen, hvor der står, at de skal. Og de har hørt fra statsministeren, at alle mink skal dø.

- Og så møder politiet og militæret op på gårdspladsen. I sådan en situation sætter man sig ikke lige til modværge, siger Per Larsen.

Per Larsen, der ikke er kendt for at overdrive eller svælge i tillægsord, ser det som, at regeringen og myndighederne aktivt fortsætter et erkendt lovbrud.

- Jeg forstår slet, slet ikke, at regeringen ikke har stoppet dette her. Hvorfor bliver man ved med at begå grundlovsbrud ved at trænge ind på folks ejendom?

- Det er jo helt uhørt, at man på den måde forbryder sig imod loven, siger han.

I en nyhed fra fredag skriver Forsvaret, at det bistår Fødevarestyrelsen med op til 350 soldater i forbindelse med at få slået mink ned.

/ritzau/