Folketinget skal have ny formand, efter at flertallet er skiftet. Siden 2015 har Pia Kjærsgaard haft posten.

En lille uge efter valget til Folketinget skrev den tidligere formand for Dansk Folkeparti Pia Kjærsgaard det åbenlyse på Facebook: Hun er - snart - færdig som Folketingets formand.

Det stod reelt fast efter valget i sidste uge, hvor blå blok mistede flertallet. En række partier i rød blok har længe ønsket en ny formand for Folketinget. Pia Kjærsgaard er ikke en samlende figur, har kritikken blandt andet lydt på.

Hun har også lagt sig ud med politikere fra blå blok. Tidligere på året skabte det eksempelvis overskrifter, da det konservative folketingsmedlem Mette Abildgaard havde taget sin lille datter med til en afstemning i salen.

Men inden den fandt sted, måtte datteren sendes ud. Pia Kjærsgaard mente ikke, at en baby skulle være til stede i salen.

Efterfølgende er reglerne blevet skærpet, og det er ikke længere tilladt at tage et barn med i Folketingssalen.

Men den strid har Mette Abildgaard lagt bag sig.

- Tak til Pia Kjærsgaard. Din ledelsesstil har ikke altid været for børn og har til tider delt vandene, skriver Abildgaard på Twitter, hvor hun har indsat en smiley efter ordet "børn".

- Men fælles respekt for, at du fik renoveret Folketingssalen, så den blev tilgængelig for mennesker med handicap. Du har knoklet, som du mente, tjente folkestyret bedst. Tak, tilføjer Abildgaard.

Pia Kjærsgaard har været formand for Folketinget siden valget i 2015.

- Jeg har haft det ærefulde hverv i fire år, og jeg har glædet mig over hver dag.

- Vi skal alle være stolte af vores velfungerende folkestyre. Nu er jeg tilbage i Dansk Folkepartis folketingsgruppe, og jeg ser frem til at komme i gang med det politiske arbejde. Der er nok at gå i gang med, skriver Pia Kjærsgaard på Facebook.

Dansk Folkeparti fik et dårligt valg og mistede 21 mandater. Partiet gik dermed fra 37 til 16 mandater.

