Når der har været et indbrud i Nordsjællands Politikreds, har politiet undladt at sende en patruljevogn derud, hvis indbruddet ligger for langt væk fra stationen.

Det fortæller konservativ folketingskandidat og politiassistent i Nordsjællands Politi Nikolaj Frederiksen til Politiforbundets fagmedie, men Nordsjællands Politi genkender ikke den konservative politikers billede.

»Jeg har selv oplevet i Nordsjællands Politi, at hvis vi får en anmeldelse om et igangværende indbrud i eksempelvis Skibby eller Frederikssund, sendes der ikke altid en patrulje afsted. Det er for langt væk fra udkørselsstederne i Hillerød og Helsingør, der er for få patruljer at gøre godt med, og det vil ødelægge statistikken over kredsens responstider,« siger han til fagmediet og tilføjer:

»I stedet oprettes der en gerningsstedsundersøgelse i systemet. Det er ærgerligt, at det det er sådan.«

Politiet havde på daværende tidspunkt specifikke måltal for, hvor hurtigt de skal ude på et sted, når de rykker ud.

Nikolaj Frederiksen bekræfter det samme over for B.T.

»Det er rigtigt nok. De måltal var noget man brugte til at vurdere, om politidirektøren skulle have en bonus. Nogle gange var det antallet af trafikforseelser og andre gange responstider, og så var det kriterierne, vi kørte efter,« siger han og tilføjer, at det er noget, der 'sker jævnligt'.

Tror du, at du bliver populær på politistationen ved at sige det her?

»Jeg går ikke på arbejde for at være populær. Jeg går heller ikke på arbejde som politiker for at være populær. Jeg påpeger nogle udfordringer, som vi har.«

»Det er ikke politiets skyld. Det handler om de prioriteringer, som politikerne laver,« siger Nikolaj Frederiksen.

B.T. har efterspurgt dokumentation for Nikolaj Frederiksens påstande. Han oplyser, at det alene beror på hans egne oplevelser i sit arbejde som politiassistent.

Han mener desuden, at de 20 nærpolitistationer, der er oprettet det seneste år, ikke er et reelt forsøg på at forbedre politiets arbejde, men er et spil for galleriet. Nærpolitistationerne har åbent 15 timer om ugen.

»Åbningstiderne matcher slet ikke med, hvornår der er folk på arbejde på stationen. Det er kun lavet, så man kan sige, at borgerne har muligheden for at henvende sig på en lokal politistation.«

»I min optik skulle den være åben, så længe der er folk på arbejde. Det er jo ikke en butik. Når der kommer nogen på en politistation, er det fordi, at de har en udfordring, som de gerne vil have løst,« siger folketingskandidaten.

B.T. har rettet henvendelse til Nordsjællands Politi for at høre, hvad de siger til kritikken fra den konservative politiker.

»Det er umiddelbart ikke et billede, vi kan genkende. Politiet kører som udgangspunkt altid ud i forbindelse med anmeldelse om et igangværende indbrud,« lydet svaret Nordsjællands Politi.

Nikolaj Frederiksen mener, at det handler om semantik.

»Jamen det (Nordsjællands Politis udlægning, red.) kan jeg ikke sige noget til. Det er så bare ikke min oplevelse. Når de siger, at de altid kører ud til de igangværende indbrud, så gør de det.«

Det går jo direkte imod det, du siger?

»Ja, men det er et spørgsmål om tiden derudtil. Hvis man har en patrulje, så sender man den, og hvis man ikke har en patrulje, så sender man ikke nogen. Spørsmålet er så, hvad det bliver registeret som, når de når frem.«

»Bliver det registreret som en lang responstid eller en kort responstid? Hvis politiet har registreret det som en gerningsstedsundersøgelse i stedet for et igangværende indbrud, så viser det sig ikke i tallene som en lang responstid. Så man kan sagtens sige, at man altid kører derud, men det er ikke ensbetydende med, at det er det, man prioriterer.«

Hvorfor kommer du først med den her udmelding nu? Nogle ville sige, at det er meget opportunt, at det lige er under et valg, at du fortæller om det her.

»Det er faktisk altid noget, jeg har gjort opmærksom på. Det samme kan jeg sige omkring mange andre ting, som foregår i Forsvaret og i Politiet. Jeg har en lang karriere og mange erfaringer fra Frømandskorpset og Politiet, men det har ikke været noget, som nogen har villet lytte til.«

»Men det er første gang, at jeg er opstillet til Folketinget og også derfor, at mange hører dette netop nu.«

Men er det kun internt i politiet, at du har gjort opmærksom på det, eller er det også offentligt?

»Jeg har gjort opmærksom på det internt, og jeg har skrevet opslag og kommenteret de lokale medier og Facebook-grupper, når der var sager, som omhandlede emnet. Jeg er også byrådsmedlem, og der har jeg også gjort opmærksom på det.«

»Det har faktisk også betydet, at det ikke er karrierefremmende, og derfor er jeg også gået ind i landspolitik,« siger Nikolaj Frederiksen.