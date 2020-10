I dag er det kommet frem, at det var Orla Østerby, der har krænket sin konservative partikollega Brigitte Klintskov Jerkel. Det skriver De Konservative i en pressemeddelelse.

Præcis hvad Orla Østerby har udsat Brigitte Klintskov Jerkel for, har Konservative ikke fortalt.

Tidligere har Brigitte Klintskov Jerkel dog selv fortalt om to forskellige hændelser om sexchikane fra en politikerkollega:

Hun har blandt andet oplevet, hvordan en bestemt politiker ad flere omgange gik langt over grænsen.

»På Christiansborg har jeg oplevet at blive passet op på gangen og få klap bagi af den samme mand,« skrev hun til DR for nogle uger siden.

Det skete hele fire gange.

Brigitte klintskov Jerkel fortalte videre til DR, at hun blev paf, overrasket og ked af det, så når hun ser ham i dag på gangene, tager hun sine forholdsregler for at undgå, at det sker igen.

Men det er ikke den eneste politikerkollega, Brigitte Klintskov Jerkel har oplevet sexchikane fra.

Hun har også oplevet at en mandlig politiker, pludselig lagde sin hånd på hendes ryg og kørte den ned langs ryggen og endte med at lade hånden ligge på hendes højre balle.

Herefter skulle den mandlige politiker have udtalt, at 'det var dejligt og så godt ud'.

Om én eller flere af hændelserne handler om Orla Østerby ved vi ikke, for Brigitte Klintskov Jerkel har ikke ønsket at uddybe yderligere om sagen over for B.T.

Men vi ved, at han på den ene eller anden måde har krænket Brigitte Klintskov Jerkel i et års tid omkring 2017, og at nogle af episoderne allerede er velbeskrevet i medierne.

Som konsekvens af den grænseoverskridende adfærd har Orla Østerby fået frataget alle sine ordførerskaber.

De Konservative skriver i pressemeddelelsen:

»Partiet kan på ingen måde acceptere, at man fysisk og verbalt udsætter en anden for grænseoverskridende adfærd. Derfor fratager vi nu Orla Østerby sine ordførerskaber,« udtaler gruppeformand Mai Mercado.

Orla Østerby har givet Brigitte Klintskov Jerkel en undskyldning, som hun har accepteret.