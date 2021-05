Den konservative folketingspolitiker Brigitte Klintskov Jerkel går på sygeorlov.

Det skyldes, at hun er blevet ramt af en blodprop i hjernen.

Det oplyser Konservative i en pressemeddelelse.

Her kan man læse, at Brigitte Klintskov Jerkel blev ramt af blodproppen i april måned.

Siden har hun været igennem en række lægeundersøgelser. Og det har fået lægerne til at anbefale sygeorlov for den 51-årige politiker, som foruden sit job i Folketinget også sidder i byrådet i Greve Kommune.

Indtil videre går Brigitte Klintskov Jerkel på sygeorlov til De Konservatives sommergruppemøde, der finder sted 17. august, lyder det.

På Facebook beskriver Brigitte Klintskov Jerkel, at der er tale om en blodprop i hjernen, som nu sender hende på sygeorlov.

»Som I allerede ved, så blev jeg desværre ramt af en mindre blodprop i hjernen for lidt over tre uger siden. Det var mit håb, at jeg hurtigt kunne komme tilbage på benene igen, men sådan er det desværre ikke gået,« skriver hun blandt andet i et opslag, man kan finde her.

Hun beskriver videre, at hun ikke har kunnet tåle den store mængde medicin, hun har fået i forbindelse med blodproppen. Og lægerne har opfordret hende til at tage en længere pause.

»Derfor følger jeg nu deres råd, når jeg går på sygeorlov frem til partiets sommergruppemøde den 17. august, hvor jeg forventer at være stærkt tilbage. Det kan I godt regne med. For jeg er bestemt ikke færdig med at arbejde for de konservative mærkesager i både Folketinget og Greve Byråd.«

Under sin sygeorlov bliver hun suppleret af Stine Pilt Olsen, der er 2. suppleant i Sjællands Storkreds, hvor Brigitte Klintskov Jerkel er valgt.

Hun overtager i perioden jobbet som børne- og familieordfører, som Brigitte Klintskov Jerkel har.