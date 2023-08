Det er ikke gået stille af sig, at Pernille Weiss har besluttet at trodse ledelsen og stille op som konservativ spidskandidat til det kommende Europa-Parlamentsvalg.

Hun er ellers af formanden Søren Pape Poulsen (K) selv blevet opfordret til at trække sig efter anklager om mobning, chikane og et elendigt arbejdsmiljø med flere sygemeldte medarbejdere.

En opfordring, hun nu trodser efter en indstilling fra Fanø's lokalafdeling, skriver hun på Facebook.

I tråden under opslaget angriber tre markante profiler fra den konservative ledelse direkte beslutningen:

»Det skuffer mig,« skriver politisk ordfører Mette Abildgaard, mens gruppeformand Mai Mercado blandt andet skriver:

»Kære Pernille. Når du ikke blev indstillet som EP-spidskandidat, så er det fordi folk blev syge af at arbejde for dig.«

Også klimaordfører Mona Juul går til angreb i tråden med ordene:

»Ingen af os har brug for, at du stiller op, når ledelsen har truffet en anden beslutning. Jeg synes ikke, det er modigt. Jeg synes beslutningen mangler integritet. Og mangler respekt for de tidligere medarbejdere!«

Pernille Weiss har flere gange afvist den udlægning af arbejdsmiljøet på sit kontor, som har fået den konservative ledelse til at opfordre hende til at trække sig. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Ledelsen i partiet har tidligere opfordret Pernille Weiss til at trække sig som følge af en intern undersøgelse, der påviste et dårligt arbejdsmiljø under hendes ledelse i Bruxelles.

Pernille Weiss har flere gange afvist udlægningen og sagt, at hun ikke kan genkende de tidligere ansattes oplevelser.

Hun har også udtalt, at hun følte sig »smidt under bussen« af sin egen formand, og hun undrede sig over, at man ikke havde talt med hendes nuværende medarbejdere i forbindelse med undersøgelsen.

Overfor B.T. uddyber gruppeformand Mai Mercado, at ledelsen overholder de demokratiske spilleregler, og derfor hverken kan eller vil forhindre, at de konservative medlemmer dermed kan ende med at tage stilling til Pernille Weiss' kandidatur.

Det skal efter planen ske den 23 og 24. september på De Konservatives landsrådsmøde.

Formand for Konservative, Søren Pape Poulsen, holder partiledertale på Hovedscenen på Folkemødet i Allinge, lørdag den 17. juni 2023. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Afviser slag mod formanden

Først var det både lokalafdelingerne i Fanø og Silkeborg, der ville indstille Pernille Weiss.

Silkeborg trak efterfølgende indstillingen, mens Fanø altså står ved beslutningen.

Sagen viser ifølge blandt andre Joachim B. Olsen, B.T's politiske kommentator, at der ikke er fuld respekt om Søren Pape Poulsens lederskab.

Det afviser Mai Mercado dog fuldstændig:

»Det kan jeg ikke genkende, for der er fuld opbakning fra hovedbestyrelsen, forretningsudvalget og folketingsgruppen,« siger Mai Mercado.

Hun fastholder, at Pernille Weiss bør tage sit gode tøj og gå:

»Jeg er selv medlem af Forretningsudvalget, og har selv læst hver eneste beretning, og de er meget voldsomme. Det er grov mobning, chikane, og ting som er klart over grænsen for, hvad nogen medarbejdere skal finde sig i,« siger gruppeformanden.

Udover den interne undersøge har Ekstra Bladet beskrevet flere episoder om arbejdsmiljøet, herunder om blandt andet overvågning af e-mails.

Christian Lorenzen, gruppeformand på Fanø, har tidligere udtalt, at vælgerforeningerne ikke har fået indblik i undersøgelsen og derfor ingenting har set, der diskvalificerer Weiss.

Men ifølge Mai Mercado kunne den interne undersøge ikke være lavet eller fremlagt på anden måde:

»Hele forudsætningen for, at vi kunne afdække arbejdsmiljøet var jo, at kunne love de tidligere medarbejdere fuld anonymitet. Derfor er det kun en meget lille kreds af mennesker, der har læst dem.«

Weiss er 'ked af' angreb

B.T. har spurgt Pernille Weiss, om hun vil stille op til interview, men der har hun afvist.

Hun har i stedet sendt et skriftligt svar, hvor hun skriver, at hun er 'ked af' kommentarerne på sit Facebook-opslag.

»Jeg er selvsagt særlig ked af og overrasket over, at de gør det med udgangspunkt i en anonym såkaldt undersøgelse, de åbenbart har fået detaljeret indblik i, men som ledelsen på intet tidspunkt har fundet anledning til at dele med mig, som det hele handler om.«

I det skriftlige svar takker hun igen lokalafdelingen på Fanø.

Hun gentager derudover, at hun ikke kan genkende den beskrivelse af arbejdsmiljøet, der har været fremme.