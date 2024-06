Prognoser hos DR og TV 2 giver De Konservative et bedre valg end forventet, siger Mona Juul.

Det er en ny start for De Konservative, siger en glædeligt overrasket formand i Mona Juul om de prognoser hos DR og TV 2, der giver dem henholdsvis 8,9 og 9 procent.

- Vi havde håbet på, at vi kunne bevare mandatet. Men at vi skulle ligge så godt og blive det fjerdestørste parti, det havde jeg ikke forestillet mig, siger Mona Juul.

En prognose er ikke et endeligt resultat, men en fremskrevet analyse baseret på valgstedsmålinger, optalte stemmer og relevante data fra meningsmålinger.

De Konservative har været igennem en hård periode med dårlige meningsmålinger, og så afgik Søren Pape Poulsen, der i næsten ti år var formand for partiet, ved døden tidligere i 2024.

Efterfølgende er Mona Juul altså blevet formand. Og det her valg betyder, at hun er ved at manifestere sig, mener De Konservatives næstformand, Michael Ziegler.

- Det er med til at forstærke den her Mona-effekt. Så det betyder meget for os.

Folketingsmedlem Niels Flemming Hansen er spidskandidat for De Konservative til EU-valget, så det kan meget vel blive ham, der sendes afsted, hvis De Konservative løber med det ene mandat.

I så fald skal han sidde i EPP-gruppen, den største gruppe i EU-Parlamentet. Her har også Liberal Alliance, som De Konservative er i valgforbund med, ytret ønske om at sidde.

Mona Juul siger, at De Konservative ikke vil stå i vejen for, at der bliver lavet en ansøgningsproces med Liberal Alliance i gruppen.

- Jeg har været lidt skeptisk over for, hvorfor LA ville søge optagelse i den gruppe, men det er jo ikke op til mig at vurdere, siger Mona Juul.

