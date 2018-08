Den konservative folketingskandidat Stefan Agger har trukket sit kandidatur, meldt sig ud af partiet og ind i Liberal Alliance.

De Konservative i Struer-Lemvigkredsen skal finde en ny kandidat. Stefan Agger har nemlig meddelt, at han trækker sig som kandidat. Samtidig afslører han, at han har meldt sig ud af partiet og i stedet har meldt sig under fanerne i Liberal Alliance.

Det skriver Dagbladet Holstebro-Struer.

»Men nu har jeg erfaret, at der arbejdes på, at der skal være en anden kandidat end mig, så nu har trukket mig. Jeg er ikke sur over noget, da jeg selv har været i tvivl, om det var det rigtige at være folketingskandidat, og det er fair, man i partiet så måske vil noget andet,« siger han til avisen og forklarer, at han har meldt sig ind i LA, fordi det er det parti, han føler sig tættest på.

Stefan Agger understreger, at han ikke på nuværende tidspunkt har planer om at påtage sig politiske hverv for sit nye parti, men at han ikke vil udelukke det i fremtiden.

Han har tidligere været valgt til byrådet i Lemvig for de konservative.