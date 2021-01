Telefonen ringer hos Gentoftes konservative borgmester, Hans Toft.

'Hej, det er Astrid Krag,' siger indenrigsministeren.

»Hun forklarede, at statsminister Mette Frederiksen havde bedt hende orientere mig om, at hun næste dag vil sige, at Gentofte skal betale mest i den udligningsreform, de planlægger,« siger Hans Toft om telefonsamtalen for et år siden.

»500 mio. mere skal vi samlet af med. Og i forvejen betaler vi 3,3 mia. kroner i udligning til de dårligst stillede kommuner. Helt frem til 1. august betaler vi til andre kommuner. Først derfra begynder vores borgere at betale skat til os selv. Vi er hængt ud på Christiansborg. Vi bliver nedgjort på en primitiv måde. Man skulle tro, det er regeringens strategi at hade Gentofte,« siger Hans Toft.

Borgmester i Gentofte Kommune Hans Toft (K) og hustru Lisbeth Damm i Det Kongelige Teater. Foto: Niels Christian Vilmann

»De 500 mio. kroner er mere, end hvad det koster at drive samtlige Gentoftes skole- og fritidsordninger. Astrid Krag sagde endda, at vi har penge på kistebunden. Brugte vi af kassebeholdningen, som hun foreslår, ville vi blive sat under administration inden for et år,« tilføjer han hidsigt.

I den forløbne uge meddeler han, at han stopper som borgmester 15. maj efter 28 år på posten. Han lyder ellers lige så frisk som altid – og slet ikke træt af politik.

»Grunden er, at jeg så vil blive 75 år, og jeg har siddet i 28 år. Det er ved at være tid til et skifte.«

Men Joe Biden er 78, og han skal til at starte som præsident i USA?

»Der er forskel på, hvordan vi gør tingene. Og jeg vil nok også gerne nyde de sidste år af mit liv,« siger Hans Toft.

Hans Toft går af som borgmester i Gentofte efter 28 år. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

I 28 år har han stået på barrikaderne for sin kommune, der er Danmarks rigeste. Imod udligningen og imod placeringen af flygtninge i kommunen. Imod staten, uanset om det er Socialdemokratiet eller Venstre, der er regeringsbærende.

Og det har givet ham en uhørt popularitet. Ved det seneste kommunalvalg fik Konservative 58 procent af stemmerne og absolut flertal.

»Da det gik dårligst for Konservative på Christiansborg, gik vi frem her. Forklaringen er, at vi tager borgerne alvorligt, og så har det traditionelt været en konservativ kommune,« siger han.

Faktisk er han født i Vestjylland, og han startede sin politiske karriere i Folketinget. Han var valgt i en periode i 1970erne. Men ved næste valg røg han ud.

»Vi gik tilbage fra 16 til 10 mandater, og jeg var det 11. Det opfattede jeg dengang som en katastrofe, og jeg gik ud af politik og fik en karriere i erhvervslivet. Men år senere blev jeg bedt om at stille op i lokalpolitik, og nu takker jeg for, at jeg røg ud dengang. Ellers havde mit liv fået et helt andet forløb,« siger Hans Toft.

Mexico's præsident Enrique Pena Nieto og hustru Angelica Rivera besøger sammen med Kronprinsparret Tjørnegaardsskolen i Gentofte torsdag d. 14 april 2016. Til højre ses Gentoftes borgmester Hans Toft. Foto: Liselotte Sabroe

En del af populariteten skyldes, at han altid er til stede. Hvad enten der er jubilæum i den lokale sejlklub, eller en legeplads skal have indviet en ny rutsjebane, så er Hans Toft til stede. Han er efter sigende til at få fat i for borgerne, og mange borgere har oplevet at få et håndskrevet lykønsknings- eller takkekort fra Hans Toft. Han er også flittig. Han er den første, der møder på rådhuset, og den sidste, der tager hjem, og der er meget ofte lys på borgmesterkontoret på Bernstorffsvej, også klokken 23 om aftenen.

Og så kører han i en VW Passat fra 1997.

»Luksusbiler? Det kører de i på Vestegnen,« griner han.

Det er måske ikke så mærkeligt, at Hans Toft langer ud efter den socialdemokratiske indenrigsminister. Men han har også raget uklar med tidligere integrationsminister Inger Støjberg (V). Det skyldtes hendes ønske om, at Gentofte skulle tage sin del af de flygtninge, der skulle spredes i landets kommuner.

»Vi har ikke boliger, de kan bo i, og kommunen er fuldt udbygget, så vi har heller ikke områder, hvor vi kan bygge almennyttige boliger. Vi fandt så ud af, at de kunne bo på statslige områder ved Charlottenlund Slot. Det ville regeringen ikke – så skulle de bo på selve slottet, sagde de.«

Hans Toft går af som borgmester i Gentofte efter 28 år. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

I 2019 fandt kommunalbestyrelsen i Gentofte plads til en del af dem på et sted, som Berlingske beskrev således: 'Klemt inde mellem Motorring 3, Lyngbymotorvejen, S-togsnettet og med Gentofte Kommunes Genbrugsstation som nærmeste nabo'.

Gentofte er landets rigeste kommune, og har været det gennem årtier målt på husstandsindkomster og friværdier. Men Hans Toft fastholder indædt, at han ikke er talsmand for de rige.

»61 procent af kommunens befolkning er sygeplejersker, lærere og pædagoger, helt almindelige mennesker, der nu må imødese en årlig merskat på 5.780 kroner på grund af udligningsreformen.«

Hvad er du mest tilfreds med i dine 28 år som borgmester?

»Vi har lavet 'opgaveudvalg', hvor både borgere, virksomheder og foreninger tager del i udvalgene. Der får borgerne direkte indflydelse på beslutningerne. Det er der bred enighed om i byrådet, og det er et eksempel på vores gode samarbejde. Stik modsat Christiansborg, hvor det virker, som om politikernes første tanke om morgenen er, hvem de skal skændes med i dag.«

»Der er alt for mange skænderier på Christiansborg, både med modparten og med folk i ens eget parti, i stedet for at prøve at finde ud af, hvad man kan blive enige om,« siger Hans Toft.