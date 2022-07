Lyt til artiklen

Politiet køber stort ind af ECCO-sko, og det ændrer sig ikke lige foreløbig.

Det er svaret, efter B.T. har spurgt, hvorvidt ordensmagten har tænkt sig at droppe den udskældte sko-gigant. Flere samarbejdspartnere har droppet det familieejede firma, efter de fortsat holder deres butikker åbne i Rusland.

De fortæller, at det er af hensyn til deres 1.500 ansatte.

Senest har Kongehuset, som ellers har tætte forbindelser til familien Kasprzak, der ejer ECCO, valgt at droppe dem som kongelige hofleverandør. Også Salling Group og Magasin har trådt sine sidste skridt i ECCO-sko, har Finans kunnet berette.

Det ændrer dog ikke noget for politiet.

»Kongehusets udmelding ændrer ikke ved Rigspolitiets vurdering af de kontraktuelle forhold. Det er fortsat vurderingen, at der ikke er sket brud på kontrakten, og at der derfor ikke er kontraktuelt belæg for at drøfte valget af underleverandør med vores leverandør Orloff Firmatøj A/S,« lyder det i en mail.

De seneste år er politiets indkøb af ECCO-sko steget betragteligt. Det viser svar tidligere givet til B.T.

Fra 2019 til og med maj 2022 har politiet købt ikke mindre end 18.000 stykker fodtøj hos ECCO svarende til 82 procent af politiets fodtøjsleverancer.

Mens politiet fra 2016 til midten af 2019 købte omkring 6.500 stykker fodtøj hos ECCO, svarende til 32 procent.

B.T. har tidligere talt med medlem af hovedbestyrelsen i Politiforbundet Lars Wolsgaard, som efterlyser, at de enkelte betjente selv kan vælge, om de vil gå i ECCO-sko.

»Der er medlemmer, der har henvendt sig og synes, at det er underligt, at vi går i ECCO-sko, når man ser på, hvad der foregår lige nu. De personer så meget gerne, at man havde mulighed for at vælge andet fodtøj end ECCO.«

»De udgør cirka 80 procent af kataloget. De er blevet valgt, fordi det er kvalitet. Der var ingen, der regnede med, at der skulle være problemer med et hæderkronet, familieejet firma, der også er kongelig hofleverandør,« siger han. Interviewet er lavet, før ECCO blev droppet som kongelig hofleverandør.

Politiet oplyser, at den nuværende kontrakt med Orloff Arbejdstøj, der har ECCO som underleverandør, løber flere år frem.

»Rigspolitiet vurderer løbende, hvilke krav der stilles til leverandørers ansvarlighed i Rigspolitiets kontrakter, og det vil ligeledes gøre sig gældende i et kommende genudbud af fodtøj. Den nuværende kontrakt udløber i juni 2024.«

Der har også lydt hård kritik fra den ukrainske ambassade i Danmark af danske virksomheder, der stadig har forretning i Rusland.

»Enhver, der fortsætter med at tjene penge og betale skat i Rusland, mens han offentlig støtter Ukraine, er en forretningsmand af den type, der står med et ben i hver lejr. Sådan en adfærd er principløs og kynisk.«

»Faktisk svarer det til økonomisk støtte til krigen og drab på uskyldige ukrainere,« har det tidligere lydt i et skriftligt svar til B.T. fra en chefrådgiver ved ambassaden.

Økonomisk spiller Rusland en vigtig rolle for ECCO, der for to år siden gennemførte en investering på over en milliard kroner i selv at kunne distribuere sine produkter i landet.

Af selskabets seneste regnskab fremgår det, at investeringen i Rusland har været den største nogensinde for ECCO.

Selskabet ECCO-Ros, der distribuerer ECCOs produkter i Rusland, havde i 2021 et overskud på 103 millioner kroner.