Overborgmester i København Frank Jensen ligger nu i åben krig med det socialdemokratiske ungdomsparti, DSU.

DSU-formand Frederik Vad Nielsen vil have Frank Jensen, der også er næstformand i Socialdemokratiet, til at trække et angreb på Cecilie Sværke Priess tilbage.

Priess, der er formand for DSU København, har beskyldt Frank Jensen for at krænke hende.

'Jeg kan se, at partiets næstformand Frank Jensen opfordrer en regional leder af DSU til at trække sig. Det håber jeg, han trækker tilbage,' skriver Frederik Vad Nielsen på Twitter - med henvisning til Cecilie Sværke Priess.

DSUs formand Frederik Vad Nielsen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere DSUs formand Frederik Vad Nielsen. Foto: Liselotte Sabroe

Baggrunden er, at Frank Jensen mandag morgen har liket et facebookopslag fra Birgitte Knudsen, et socialdemokratisk medlem fra Odense.

I opslaget tordner Birgitte Knudsen mod Cecilie Sværke Priess, fordi Priess offentligt har kritiseret Frank Jensen.

'DSU-formanden i København burde forlade sin post og koncentrere sig om noget, hun er god til,' skriver Birgitte Knudsen og fortsætter:

'Denne unge pige, der stiller sig frem for rullende kameraer, mens en flok sultne, sensationshungrende journalister, helt ukritisk labber det i sig, for at kunne sælge nyheder i flæng, står med hævn i øjnene og OFFER præget i hele ansigtet, mens hun helt uden at blinke, forsøger at slagte Frank Jensen vel at mærke i al offentlighed.'

Frank Jensen afslørede søndag for rullende kameraer, at Cecilie Sværke Priess var en af de kvinder, som har følt sig krænket af overborgmesteren.

»Jeg fik den forelagt lige umiddelbart, at jeg i 2019 i Fælledparken skulle have givet et kys til DSU's formand. Jeg ved, og jeg har lige talt med min kone om det, at vi gik sammen i optog ud til Fælledparken. Vi havde vores treårige barnebarn med, Kajsa, så det er ikke en historie, jeg kan genkende,« sagde Frank Jensen til TV 2 News.

Frank Jensen har indkaldt til pressemøde mandag klokken 12. Følg det live på bt.dk.