Kondomer, p-piller eller spiral.

Der er mange muligheder, men det kan være en dyr fornøjelse, det der med prævention. Og måske er det grunden til, at næsten 35.000 i 2020 blev smittet med kønssygdommen klamydia.

Men det skal der sættes en stopper for, hvis det står til byrådskandidat for Alternativet i Aarhus Kommune, Katrine Skov-Hansen.

Hun har givet håndslag med byrådskandidaten og kollegaen Henrik Hjortshøj fra Kristendemokraterne. De vil gøre prævention gratis for unge aarhusianere.

»Det skal ikke være en økonomisk barriere, som gør, at man ikke benytter sig af prævention. Vi håber, vi kan få flere unge til at bruge det ved at gøre det gratis,« siger Katrine Skov-Hansen.

Katrine Skov-Hansen mener ikke, at prævention er et emne, der hører til i privaten.

»Man har ret til at gå i seng med hvem og hvor mange, man vil. Det kan og skal vi aldrig regulere. Men jeg synes jo, det burde være en del af de velfærdsgoder, vi har i et velfærdssamfund, at man har mulighed for at beskytte sig mod kønssygdomme, når man har sex,«

Det er dog ikke kun kønssygdommene Katrine Skov-Hansen ønsker at komme til livs.

Hun mener, at tiltaget ligefrem kan være ligestillingsfremmende.

»Vi har en tendens i samfundet til, at man som kvinde, i højere grad end som mand, påduttes en forventning om at beskytte sig,”«siger hun og fortsætter:

»Vi håber, det kan være med til at skabe en kulturændring. Hvis vi gør det gratis, er der i hvert fald ikke nogen undskyldning for ikke at bruge prævention – heller ikke som mand,« påpeger hun.

Kollegaen Henrik Hjortshøj ønsker at forebygge uønskede graviditeter blandt unge kvinder:

»Det er vigtigt for mig at pointere, at kommunen ikke skal blande sig i folks sexliv, men faktum er, at mange unge har ubeskyttet sex, fordi præventionen ikke lige var i nærheden. Det skaber mange uønskede graviditeter. Det kan vi modvirke ved at sikre let tilgængelig og gratis prævention til alle unge, så færre bliver gravide uden at ville det,”«siger han.

Katrine Skov-Hansen og Henrik Hjortshøj har givet håndtryk på, at hvis en af dem eller begge bliver valgt ind i Aarhus Byråd til kommunalvalget, vil de tage forslaget med til budgetforhandlingerne i 2022. Vis mere Katrine Skov-Hansen og Henrik Hjortshøj har givet håndtryk på, at hvis en af dem eller begge bliver valgt ind i Aarhus Byråd til kommunalvalget, vil de tage forslaget med til budgetforhandlingerne i 2022.

Katrine Skov-Hansen peger på, at man i andre kommuner, som Halsnæs Kommune og Herning Kommune, har set positive resultater ved at indføre gratis prævention.

Der er endnu ikke et konkret forslag til, hvor pengene skal komme fra, men Katrine Skov-Hansen peger blandt andet på, at man kunne tage dem fra den Marselistunnel, der er planer om.

Derudover peger hun på, at det er et område, kommunen bør investere i, fordi de unges manglende beskyttelse også koster penge, når de bagefter skal behandles for kønssygdomme.

Til at starte med foreslår de, at tiltaget er for unge op til 25 år. Præventionen skal deles ud på offentlige steder, hvor de unge kommer i forvejen. Det kan eksempelvis være kulturhuse, biblioteker eller uddannelsesinstitutioner.

Og så skal de unge ikke blot have gratis prævention – de får også mulighed for en snak med uddannet sundhedspersonale om sex, seksualitet og grænsesætning.

»Det er vigtigt, vi kan tilbyde unge sådan en snak med sundhedsfagligt personale. Det kan være svært at tale med sine forældre om, så er det nemmere med en, der har et fagligt og neutralt blik på det,« afslutter hun.