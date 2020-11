Fredag fortsætter de langstrakte forhandlinger om erstatning til minkavlere, der har dræbt deres dyr.

Torsdag sad politikerne igen til langt ud på natten og forhandlede om en kommende erstatningspakke til de danske minkavlere.

Minkavlerne har siden onsdag i sidste uge slået deres dyr ned på instruktion fra regeringen.

Det sker, efter at mutationer af covid-19 har spredt sig fra mink til mennesker. Samtidig sagde regeringen, at minkavlerne vil få en solid kompensation for deres ødelagte erhverv. Den forhandler partier nu om.

I Folketingssalen fredag morgen beskyldte Venstres Erling Bonnesen dog regeringen for at være påholdende i forhandlingerne. Det sker under præsentationen af et lovforslag, der skal give lovhjemmel til at slå alle mink ned og give erstatning.

- Det må være forfærdeligt at være socialdemokratisk ordfører og stå og præsentere dette her lovforslag, samtidigt med at man andet steds oplever en regering, der gør alt hvad den kan, for at løbe fra regningen, sagde Erling Bonnesen.

Forhandlingerne om kompensation har kørt siden mandag. Og i flere dage i træk har de strakt sig til langt ud på natten. Fredag fortsætter de, og flere deltagere siger, at der er håb om en snarlig aftale.

Der er bred enighed om, at der skal være en bred erstatning til minkavlerne.

Ifølge Ritzaus informationer ligger der nu på bordet en pakke til et lille, tocifret milliardbeløb.

Det skal dække over fuld ekspropriation og en værdi udregnet på en længere årrække, så de sidste par års smalhals i branchen ikke bliver udslagsgivende for erstatningen.

Ifølge dokumenter, som B.T. har set, vil det indebære en nedsættelsen af en kommission, der skal udregne den enkelte minkavlers kompensation.

I Folketingssalen siger Socialdemokratiets fødevareordfører, Anders Kronborg, fredag:

- Det er ikke velvilje, der mangler hos regeringen, når det kommer til at give minkavlerne en ordentlig kompensation, erstatning og mulighed for at komme videre.

- Jeg kan blankt afvise, at regeringen løber fra regningen. Det handler om at skabe et godt grundlag for, at minkavlerne kan komme videre.

