Regeringen vil nedlægge regionsrådene og flytte flere opgaver over i kommunerne i sundhedsreform.

Det er fornuftigt at flytte nogle af de mindre komplicerede opgaver fra regionerne til kommunerne.

Det siger formanden for Kommunernes Landsforening (KL), Jacob Bundsgaard (S), på vej ind til et møde med regeringen om regeringens udspil til en sundhedsreform.

Men han er nervøs for, om pengene og de nødvendige kompetencer følger med til kommunerne.

- Vi kan se, at før i tiden, hvor der er flyttet opgaver, er det svært at få pengene til at følge med, siger han.

Regeringen vil med sin sundhedsreform blandt andet nedlægge de fem regionsråd. De skal erstattes af nye sundhedsforvaltninger, som alene skal have fokus på sundhedsopgaver.

Opgaver inden for miljø, kultur, uddannelse, sociale tilbud og kollektiv trafik flyttes fra regionerne til kommunerne eller til staten. Hvis det altså står til regeringen.

Den vil afsætte seks milliarder kroner i en såkaldt Nærhedsfond, som skal styrke det nære sundhedsvæsen.

- De seks milliarder er penge, man skal bruge til omstilling, siger Bundsgaard.

- Vi er usikre på, om det er nok, hvis man både skal i gang med at bygge sundhedshuse, lave kompetenceudvikling, investere i lægepraksis og rekruttere nye medarbejdere.

- Der er seks milliarder kroner ikke nok til at løfte den opgave, siger Bundsgaard.

