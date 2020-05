Der er penge til at håndtere coronasituationen, flere ældre og øget byggeri med i ny kommunal aftale.

Regeringen har indgået en aftale med Kommunernes Landsforening om økonomien for næste år.

Aftalen giver kommunerne mulighed for at bygge og renovere for 21,6 milliarder kroner til næste år. Det er historisk set et højt anlægsniveau.

Den samlede serviceramme bliver 267,2 milliarder kroner.

- Det er lykkedes i en svær tid at lave en aftale, som giver sikkerhed for, at kommunerne også til næste år kan levere velfærd til borgerne i hele Danmark og vel at mærke gør det på et niveau, som vi kender i dag på trods af coronakrise og usikkerheden i samfundet, siger KL's formand Jacob Bundsgaard.

Desuden er parterne enige om, at kommunerne får tilført ekstra 2,6 milliarder kroner som følge af coronasituationen.

Derudover får kommunerne flere penge til at følge med, når antallet af ældre og borgere med fysiske og psykiske problemer vokser.

/ritzau/