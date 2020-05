Der er penge til at håndtere coronasituationen, flere ældre og øget byggeri med i ny kommunal aftale.

Regeringen har indgået en aftale med Kommunernes Landsforening (KL) om økonomien for næste år.

Det er en aftale, som betyder meget for den hverdag, borgerne har, da den sætter rammen for, hvor mange veje, skoler og plejehjem, der kan bygges og renoveres.

Aftalen giver kommunerne mulighed for at bygge og renovere for 21,6 milliarder kroner til næste år. Det er historisk set et højt anlægsniveau.

- Det er lykkedes i en svær tid at lave en aftale, som giver sikkerhed for, at kommunerne også til næste år kan levere velfærd til borgerne i hele Danmark og vel at mærke gør det på et niveau, som vi kender i dag på trods af coronakrise og usikkerheden i samfundet, siger KL's formand Jacob Bundsgaard.

Den samlede serviceramme bliver 267,2 milliarder kroner, hvilket er en stigning på 1,5 milliarder kroner fra sidste år.

Desuden er parterne enige om, at kommunerne får tilført ekstra 2,6 milliarder kroner som følge af coronasituationen.

- Der er en milliardstor regning, som rammer kommuner og regionerne, fordi der skal gøres ekstra rent, og der skal købes værnemidler. Den regning tager vi på os fra statens side, siger finansminister Nicolai Wammen (S).

Kommunerne har for eksempel haft øgede udgifter til indkøb af værnemidler, ekstra rengøring og flere personaleudgifter.

Det er desuden aftalt at tage en ny status på kommunernes coronarelaterede udgifter til efteråret.

Derudover får kommunerne flere penge til at følge med, når antallet af ældre og borgere med fysiske og psykiske problemer vokser.

På spørgsmålet om hvorfor der ikke er fundet flere penge med et stigende antal ældre, svarer Wammen, at kommunerne får 1,5 milliarder kroner mere end sidste år.

- Jeg tror, man skal huske på, at før der kom en socialdemokratisk regering, var det ikke sådan, at man dækkede, at der kom flere børn og ældre. Under den tidligere regering skar man ned ude i kommunerne, siger han.

Han siger videre, at kommunerne har forpligtet sig på at spare 750 millioner kroner det første år på eksterne konsulenter, som bistår kommunerne. De skal i stedet gå til velfærd.

Den opgaver tager kommunerne på sig.

- Det er ikke helt ukendt i kommunerne at lave forskellige typer af omprioritering, og vi arbejder målrettet hver eneste dag på at flytte så mange af ressourcerne ud til kernevelfærd, siger Jacob Bundsgaard.

- Nu skal vi flytte nogle af de udgifter, der hidtil er brugt på eksterne konsulenter. Det er en øvelse, vi går på med krum hals, det er en ambition, der er svær at være uenig i.

/ritzau/