Et flertal står bag forsøgsordning for el-løbehjul. Kommuner vil regulere udlejningen på offentligt areal.

I januar bliver det som forsøg lovligt at trille rundt på cykelstierne på et elektrisk løbehjul eller skateboard.

Den svenske virksomhed Voi meddeler, at den vil sætte 200 løbehjul til udlejning, når de bliver lovlige. De vil i første omgang blive rullet ud i København på Vesterbro og Nørrebro, oplyser virksomheden.

Københavns Kommune oplyser, at det vil kræve tilladelse, hvis en virksomhed som Voi vil udleje løbehjul fra kommunens areal. Og det ventes ikke, at kommunen lige med det samme giver tilladelse.

- Ender det alligevel med at være tilfældet, skrider vi naturligvis ind. I sidste ende kan vi ende med at fjerne løbehjulene og politianmelde den pågældende virksomhed, siger enhedschef Mikkel Halbye Mindegaard i en pressemeddelelse.

Det bliver dog ikke et problem for Voi ifølge landechef Eric André.

For virksomheden vil til en start placere sine løbehjul hos private samarbejdspartnere. Det kan være virksomheder, organisationer eller private parkeringshuse.

- Vi kommer til at alliere os med lokale samarbejdspartnere og fordele de 200 løbehjul i overensstemmelse med lovgivningen, siger Eric André.

I flere europæiske og amerikanske storbyer er el-løbehjulene på gaden til udlejning. Til forskel for bycykler, der placeres i ladestationer, er det op til føreren selv at finde et passende sted at parkere løbehjulet.

Sådan kan Voi altså ikke køre sit koncept til at begynde med i hovedstaden, men det er heller ikke noget problem, mener landechefen.

- Selvfølgelig er det sådan, at vi tilpasser os situationen i de forskellige byer. Vi har allieret os med mange samarbejdspartnere, så man også får en god oplevelse i København, siger Eric André.

Også i Aarhus vil man forsøge at regulere markedet. Her vil kommunen gå i dialog med en række virksomheder, som har interesse i at sætte elektriske løbehjul på gaden til udlejning.

Kommunen vil derefter vælge én virksomhed, som skal stå for udlejningen.

I Odense Kommune oplyses det, at kommunen for nuværende ikke har kommentarer til de elektriske løbehjul.

Allerede i oktober satte den amerikanske virksomhed Lime 200 løbehjul på gaden i København, selv om det dengang ikke var lovligt at køre på dem i trafikken. Løbehjulene blev dog trukket tilbage få dage efter.

De elektriske løbehjul og skateboards gøres lovlige som forsøg i januar, men der er endnu ikke en præcis dato for, hvornår ordningen træder i kraft. Ordningen skal evalueres årligt.

