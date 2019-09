Parterne er langt fra hinanden, fortæller KL's formand efter forhandlinger med finansministeriet.

Forhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening, KL, og Finansministeriet om budgettet for 2020 er hårde. Formanden for KL, Jacob Bundsgaard (S), tror dog på, at en aftale kan være på plads inden for få dage.

Der er tale om de årlige forhandlingerne for kommunernes økonomi. Sidste års aftale lød på 252 milliarder kroner til service i kommunerne og langt over 300 milliarder kroner samlet.

Jacob Bundsgaard satser stadig på et solidt løft efter en valgkamp præget af debat om velfærd.

- Vi har konstruktive forhandlinger. Men der er langt til målstregen, når man kigger på regeringens udspil og vores forventning til en aftale. Så der ligger hårde dage foran os, siger Jacob Bundsgaard og fortsætter:

- Det handler jo altid i sidste ende om penge. Den tekst, vi bliver enige om, skal flugte med de penge, vi får.

Den demografiske udvikling, hvor der ikke bare bliver flere borgere, men også en markant større andel af plejekrævende ældre, kræver i sig selv et milliardløft af kommunernes budgetter.

Samtidig vil kommunerne gerne - hvilket regeringen også vil - forbedre velfærden generelt.

- Alene at kunne holde en uændret service er en stor øvelse. Og vores ambition er også et løft. Så er diskussionen, hvad størrelsen af det er.

- Den brede fortælling er, at der er et enormt pres på eksempelvis den specialiserede service, siger formanden.

På trods af, at Jacob Bundsgaard siger, at der er langt mellem parterne, regner han dog med, at forhandlingerne kan være i mål om få dage.

- Om det bliver onsdag, torsdag, fredag, lørdag eller søndag, det må tiden vise. Det er nu, vi er inde i de afgørende forhandlinger, siger Jacob Bundsgaard og afslutter:

- Men vi vidste godt, at det ville være vanskelige forhandlinger. Selv om der er givet løfter og skabt nogle forventninger i valgkampen, så er den økonomiske situation, hvad den er. Men vi presser på med alt, hvad den kan trække.

Sideløbende med kommunernes forhandlinger forhandler også regionerne, der står for sundhedsvæsnet, med finansministeren om næste års budget.

Men kommunerne ikke har sat tal på deres mål har regionerne meldt ud, at det vil koste to milliarder kroner ekstra i 2020 at følge med den demografiske udvikling og stigende priser på medicin.

/ritzau/