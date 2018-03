Ældreministeren vil undgå konkurser i hjemmeplejen. Men forslag vil give mere papirarbejde, lyder kritik.

København. Selv om ældreminister Thyra Frank (LA) slår sig op på at ville bekæmpe bureaukrati, vil hendes første lovforslag ifølge landets kommuner betyde flere udgifter til administration. Det skriver Politiken torsdag.

Med det nye lovforslag vil Thyra Frank forpligte kommunerne til at lave beredskabsplaner og kontrollere årsregnskaber, når de køber plejeydelser af private virksomheder.

Formålet er at forhindre konkurser i de private selskaber, der arbejder med hjemmepleje. Men lovforslaget møder skarp kritik fra Kommunernes Landsforening (KL), der i et høringssvar advarer mod at detailregulere ældreområdet.

Også flere medlemmer af KL's social- og sundhedsudvalg er kritiske.

- Jeg synes ikke, at det er i orden. Det er den modsatte vej at gå. Så har man ikke forstået, hvad det er, vi beder om fra kommunernes side, siger Anne Møllegaard Mortensen (DF), der er næstformand i udvalget, til Politiken.

- Man har lovet at afbureaukratisere, netop så vi kunne få nogle flere varme hænder derude. Og så gør man det modsatte.

Udvalgets formand, Thomas Adelskov (S), der er borgmester i Odsherred, er heller ikke glad for lovforslaget.

- Jeg ville ønske, at Folketinget afholdt sig fra at kaste flere bureaukratiske regler efter os, siger han.

Lovforslaget betyder, at kommunerne skal bruge mere end 35 millioner kroner ekstra frem til 2021 for at leve op til de nye krav, fremgår det af bemærkninger til lovforslaget.

Thyra Frank understreger i et skriftligt svar til Politiken, at det vigtige er, at man forebygger nye konkurser i hjemmeplejen.

/ritzau/