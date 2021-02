Borgmestre har fået til opgave at forberede sig på genåbning af grundskolen. Det medfører to test om ugen.

Landets borgmestre er blevet bedt om at være klar til at kunne teste personale og elever to gange om ugen, når samfundet åbnes yderligere.

Det er meldingen fra en række borgmestre, som mandag formiddag har været til møde om skoleåbning og teststrategi med diverse ministre.

De nuværende coronarestriktioner udløber i denne uge, og i øjeblikket er det kun elever i 0.-4.-klasse, som modtager fysisk undervisning.

Regeringen holder dog fortsat kortene tæt til kroppen, må man forstå på Michael Ziegler (K), borgmester i Høje-Taastrup.

- Der er en forventning om, at der bliver en begrænset genåbning af samfundet - noget landsdækkende, noget regionalt - men vi har ikke fået en præcis viden om, hvad der kommer til at blive lukket op.

- Det bliver først meldt ud senere på ugen. Vi har dog fået til opgave at forberede os på at kunne lukke grundskolen op, hvor vi skal kunne teste personale og elever to gange om ugen, siger han.

Viborgs borgmester, Ulrik Wilbek (V), bekræfter på Facebook, at der fra 1. marts skal testes to gange ugentligt.

- Det bliver kommunens ansvar at teste på grundskolerne (fra 0.-10.-klasse.), også fri- og privatskoler. De mobile teststeder, som ikke har været den store succes, bliver skåret kraftigt ned, skriver Wilbek.

Fra regeringen var det sundhedsminister Magnus Heunicke (S), justitsminister Nick Hækkerup (S), børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) samt Ane Halsbo Jørgensen (S), uddannelses- og forskningsminister, som deltog ved mødet.

Hækkerup siger efter mødet, at han ikke tror, at der er mulighed for at åbne i hele Danmark 1. marts, men dog nogle steder.

- Test er en utrolig vigtig ingrediens i det at kunne åbne samfundet igen, siger justitsministeren.

- Nu har vi haft åbnet for 0.4.-klasse, hvor kommunerne faktisk har etableret testkapacitet i forhold til personalet. Det har vist sig at fungere ret godt, og det er i virkeligheden det system, man bygger oven på, siger Hækkerup.

Efter planen vil regeringen onsdag melde ud om, hvorvidt der kan lempes restriktioner, og hvilke restriktioner der vil blive forlænget efter 28. februar.

/ritzau/