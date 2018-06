Minister varsler et opgør med de mange regler for kommuners jobindsats. Det er nødvendigt, siger borgmester.

København. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) varsler en større revision af reglerne for kommunernes jobindsats.

Og det er ikke bare på høje tid, det er også svært tiltrængt. Det mener Thomas Kastrup-Larsen (S), borgmester i Aalborg Kommune og formand for Kommunernes Landsforenings Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg.

- Arbejdsmarkedssystemet, som det er i dag, er meget regel- og administrationsbefængt. Vi trænger virkelig til en sanering, hvor vi får gjort op med mange af de her proceskrav, som vi har i dag.

- I dag er det sådan, at en sagsbehandler bruger 45 minutter af en times arbejde på administration. Det skal vi have bragt ned, så vi kan levere en ordentlig og effektiv indsats, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Det spejler udtalelserne fra Troels Lund Poulsen, der til Ritzau siger, at det kommende udspil skal være et opgør med "et alt for bureaukratisk regelsystem".

Ministeren varsler dog samtidig, at hvis kommuner ikke lever op til krav om, hvor mange ledige der kommer i arbejde, så kan de blive sat under administration. Det huer ikke Aalborgs borgmester.

- Jeg synes, at man skal holde sig fra trusselsretorikken og se dette her som et samarbejde.

- Alle kommuner gør jo alt, hvad de kan. Alle vil gerne have de ledige i arbejde både af menneskelige og økonomiske årsager.

- Når en ledig har gået ledig i et års tid, så bærer kommunen 80 procent af udgiften, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Han glæder sig nu til at se det endelige forslag, der har været varslet på trapperne længe.

- Det har været en lang proces, så vi er meget spændte på, hvad det ender med. Jeg håber, at det vil give mere tid mellem sagsbehandler og ledig, for det har vi brug for, siger Thomas Kastrup-Larsen.

