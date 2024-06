Beskæftigelsesminister vil undersøge mulighed for at tage førtidspension fra vaneforbrydere.

Ingen af landets fire største kommuner - København, Aarhus, Aalborg og Odense - har siden 1. januar 2018 frataget førtidspensionen fra et rocker- eller bandemedlem.

Det skriver TV 2, som har spurgt kommunerne.

De seneste seks år har kommunerne haft en såkaldt Al Capone-indsats, der skal afsløre bandemedlemmers svindel eller snyd med offentlige ydelser.

Den blev indført i forbindelse med Bandepakke III.

Ifølge tal fra National enhed for Særlig Kriminalitet modtog omkring halvdelen af de personer, der er registeret som rocker- eller bandemedlem, sociale ydelser i mindst én måned i 2023.

Ud af 1266 registrerede personer fik 662 en offentlig ydelse, der dækker over ydelser som dagpenge, SU, kontanthjælp og førtidspension.

Flere politikere har i kølvandet på TV 2's dokumentar "Den sorte svane" kommenteret, at flere af de bandemedlemmer, som medvirker, modtager førtidspension.

Blandt dem er beskæftigelsesminister Ane Halsboe Jørgensen (S), som har udtalt, at det bør undersøges, om man kan tage førtidspensionen fra personer, som gentagne gange har begået alvorlig kriminalitet.

Også i Københavns Kommune vil beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune, Jens-Kristian Lütken (V) gerne have muligheden for at fratage førtidspensionen fra bandemedlemmer.

- Christiansborg bør give os mulighed for at genvurdere den førtidspension, som nogle rockere og bandemedlemmer har fået. Så vi har mulighed for at fratage den i de sager, hvor det ikke er berettiget. Det har jeg skrevet til ministeren om, siger han.

Et af problemerne for kommunerne i forbindelse med sager om udbetaling af offentlige ydelser til rocker- og bandemedlemmer er, at det er staten - via Udbetaling Danmark - som udbetaler ydelserne.

Det betyder, at man ryger ud af de kommunale systemer og ikke længere er en del af Al Capone-indsatsen.

Det vil Københavns Kommune gerne have lavet om på, fortæller Jens-Kristian Lütken.

- Jeg forestiller mig, at man for eksempel kan se på mulighederne for at politiets oplysninger over personer med rocker- eller banderelationer kan sammenholdes med kommunernes oplysninger om personer på førtidspension, siger han.

