Kommunernes Landsforening er tilfreds med de budgetter, man har aftalt med regeringen for 2019.

København. Godt nok var kommunernes udgangspunkt før forhandlingerne højere end den aftale, som Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen har indgået torsdag eftermiddag.

Alligevel er det en tilfreds KL-formand, Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S), der gør status.

Han hæfter sig særligt ved, at kommunerne næste år får lov at bruge 1,7 milliarder mere på service end i år.

- Når vi bliver markant flere ældre med behov for pleje og omsorg allerede til næste år, har det været absolut nødvendigt for os at få en aftale, der indeholder flere penge til service, siger Bundsgaard.

Kommunerne kan også glæde sig over, at det samlede anlægsbudget - som går til byggeri og renovering af skoler og plejehjem - er hævet med 800 millioner kroner og næste år udgør 17,8 milliarder kroner.

Finansminister Kristian Jensen spillede ellers ud med at tilbyde kommunerne 16 milliarder kroner.

Det hænger ikke sammen med kommunernes behov, mener KL's næstformand, Martin Damm.

- Investeringer i byggeri, renoveringer og effektiviseringer er afgørende for vores muligheder for at drive udvikle kommunerne og velfærden til borgerne, og jeg er glad for, at vi er landet med et løft, siger han.

Aftalen indeholder også en videreførelse af det såkaldte finansieringstilskud på 3,5 milliarder kroner.

Det skal blandt andet kompensere kommunerne for den reform af udligningssystemet, der måtte droppes tidligere i år på grund af manglende enighed blandt Folketingets partier.

Endelig er reglerne for, hvor mange penge kommunerne skal skyde ind i nye almenboliger ændret.

Ændringerne betyder, at det bliver billigere at opføre små boliger og dyrere at opføre større familieboliger.

/ritzau/