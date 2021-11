Aarhus Kommune mangler i skrivende stund godt 370 frivillige til valgdagen om en lille uge.

I alt skal de bruge 1637 personer til kommunalvalget. De frivillige hjælper blandt andet med at krydse vælgerne af i valglisterne, udlevere stemmesedler og tælle stemmer op.

Selvom der ikke er grund til panik, så understreger kommunen, at det bliver en langt bedre valgdag, hvis de sidste frivillige kommer med.

»Det er ikke kritisk, men det er klart, at de 370 mennesker gør en forskel. Det kan gøre dagen meget bedre for alle,« siger Lene Hartig Danielsen, leder af valgsekretariatet i Aarhus Kommune, til B.T.

Som frivillig er man er på et valgsted fra klokken 7.00 og til de sidste stemmer er talt op. Det kan godt blive en lang dag, fortæller Lene Hartig Danielsen.

»Det er en fantastisk mulighed for at gøre en indsats og bidrage til demokratiet. Det, der kendetegner valg i Danmark, er netop, at det blandt andet er helt almindelige borgere, der er med til at sikre, at valget går ordentligt for sig.«

Og så er der mulighed for at hjælpe til i sit nabolag og dermed møde naboer i lokalsamfundet, ligesom hvis man hjælper til ved idrætsaktiviteter, siger Lene Hartig Danielsen.

For at være frivillig på valgdagen, skal du være 18 år, bosat i Aarhus kommune og have ret til at stemme til valget. Man får en god forplejning hele dagen samt en diæt på 870 kroner for indsatsen.

Der mangler frivillige på flere af byens valgsteder, men på Rådhuset og Dokk1 er der fyldt op.

Følgende valgsteder mangler især frivillige Der mangler følgende steder: Sundheds- og Kulturcenter Frederiksbjerg & Langenæs

Rundhøj Hallen

Solbjerg Skole

Tranbjergskolen

Globus 1

Hasselager Hallen

Næshøj Hallen

Rosenvangskolen

Sabro-Korsvejskolen

Søndervangskolen

TST Aktiv-Center, Tilst

Viby Hallen

Center 10

Hårup Hallen

Hasle Skole

Møllevangskolen

Skovvangskolen

Vorrevangskolen

Ellevangskolen

Samsøgades Skole

Skødstrup Hallen

Vejlby-Risskov Hallen Kilde: Aarhus Kommune

Lene Hartig Danielsen har ingen forklaring på, hvorfor de mangler knap 400 frivillige. Om det er corona, kan hun ikke sige noget om, men der mangler altid nogle til sidst, siger hun.

Du kan læse mere og melde dig til her.