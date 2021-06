Fra medio august er det slut med at kunne tænde en smøg eller dampe på Havana-cigaren i arbejdstiden, hvis man er ansat i Ringsted Kommune.

Det har byrådet i Ringsted vedtaget på sit sidste kommunalbestyrelsesmøde inden sommerferien.

Men politikerne selv, der med 16 mod 4 stemmer har vedtaget den nye rygepolitik, vil som de eneste ikke være omfattet af det totale rygeforbud.

Kun De Konservatives to medlemmer, Enhedslistens enlige medlem samt byrådsmedlemmet fra borgerlisten Ringstedlisten forsøgte at få også byrådet selv omfattet af rygeforbuddet. En enkelt undlod at stemme.

»For os handler det om signalværdien: Når vi som byråd vedtager noget, der er så omfattende for samtlige af kommunens ansatte, så er det eneste rigtige selvfølgelig, at et rygeforbud også gælder for politikerne selv. Det kunne der dog ikke samles flertal for,« siger Andreas Karlsen fra De Konservative.

Flertallets hovedargument for, at byrådet ikke selv skal omfattes af rygeforbuddet i Ringsted Kommune, er, at der ikke kan laves sanktioner for byrådets medlemmer, da de formelt ikke er ansatte medarbejdere.

Og når der ingen sanktionsmuligheder er ved overtrædelse, giver det heller ingen mening at indføre et forbud, lød begrundelsen fra flertallet på byrådsmødet.

Men den holdning er Andreas Karlsen lodret uenig i:

»For os handler det om signalværdien: Når vi som byråd vedtager noget, der er så omfattende for samtlige af kommunens ansatte, så er det eneste rigtige selvfølgelig, at et rygeforbud også gælder for politikerne selv,« siger Andreas Karlsen fra de Konservatives gruppe i Ringsted Byråd.Foto: Privat Vis mere »For os handler det om signalværdien: Når vi som byråd vedtager noget, der er så omfattende for samtlige af kommunens ansatte, så er det eneste rigtige selvfølgelig, at et rygeforbud også gælder for politikerne selv,« siger Andreas Karlsen fra de Konservatives gruppe i Ringsted Byråd.Foto: Privat

»Det er ikke fordi, jeg ikke kan se argumentet. Jeg er bare ikke enig i det. For os giver det super god mening, at de politikere, som vedtager det her, også selv går forrest og selv er omfattet af beslutningen. Jeg har fået flere henvendelser fra borgere, som undrer sig. Det gør jeg også selv. Ligesom jeg godt kan forstå, hvis man som ansat i Ringsted Kommune kan synes, at det her ser lidt mærkeligt ud,« siger han.

Samtlige 21 medlemmer af kommunalbestyrelsen har givet udtryk for, at de agter at overholde et rygeforbud, selvom et stort flertal af dem netop har stemt imod, at forbuddet skal gælde dem selv.

Som bekendt er der kommunalvalg til november.

Hvordan eventuelt nye medlemmer af det kommende byråd vil forvalte hensigtserklæringen om ikke at ryge, vil være helt op til dem selv.