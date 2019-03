Høje-Taastrup Kommune har på lige over et år sendt mere end 50 personer på studietur til London for at se på skoler.

»Vi kunne sagtens have sendt 50 personer mere,« lyder det fra kommunens borgmester, Michael Ziegler (K).

Fra marts 2017 til april 2018 sendte vestegnskommunen 51 personer på tur til den britiske hovedstad. I første omgang var i alt 11 politikere og embedsmænd af sted.

På anden tur, i november 2017, var det 20 personer med blandt andet ni lærere, to skoleledere og forskellige chefer for eksempelvis bygge og anlæg, teater og kultur og Center for Ejendomme og Intern Service samt en direktør, en konsulent og en ingeniør, der var af sted.

På den sidste tur, i april 2018, var det et nysamlet byråd efter kommunalvalget, der skulle til London for blandt andet at se på skoler.

Selv om 51 personer på 13 måneder kan lyde af meget, skyldes det ifølge Michael Ziegler en ny, stor satsning på skoleområdet fra kommunens side.

Tre ture til London Her er Høje-Taastrup Kommunes tre ture til London: Marts 2017: Syv politikere og fire embedsmænd af sted.

Kommunens beskrivelse: Studietur ny skole Nærheden.

Prisen for turen: ikke over 100.000 kroner. November 2017: 19 embedsmænd, herunder en direktør, af sted.

Kommunens beskrivelse: Inspirationstur til London i forbindelse med skoler.

Prisen for turen: 144.559 kroner. April 2018: 15 politikere og seks embedsmænd af sted. Oprindelig var 27 tilmeldt – seks politikere meldte fra.

Kommunens beskrivelse: Byrådshøjskole studietur til London.

Prisen for turen: 153.315 kroner.

Over de kommende år skal kommunens skolevæsen helt gentænkes. Det betyder blandt andet en nybygget skole til 400 millioner kroner.

Hvorfor har I sendt 51 personer til London på lidt over et år?

»Jeg kan godt forstå, du spørger ind til det. Og forklaringen er, at vi er i gang med en kæmpe omstilling af vores skole i Høje-Taastrup Kommune. Her henter vi blandt andet inspiration fra et amerikansk koncept, der hedder High Tech High, hvor man fokuserer på elevernes nysgerrighed, og der ikke er nogen fysiske klasselokaler, som eleverne sidder i,« siger Michael Ziegler.

»De har nogle af de samme skolekoncepter i London som dem, vi er inspirerede af i Californien. Så derfor valgte vi at tage til London i stedet for Californien,« uddyber han.

Høje-Taastrup Kommune er som en del af omstillingen af kommunens skoler i gang med at bygge en spritny skole, der skal ligge i den nye bydel Nærheden. Her ønsker man at gøre op med den traditionelle skoletænkning.

Nærheden, som området er tænkt. Foto: Høje-Taastrup Kommune Vis mere Nærheden, som området er tænkt. Foto: Høje-Taastrup Kommune

Netop derfor gav det mening at sende 51 personer – først politikere og siden fagfolk – til London på 13 måneder, fortæller Michael Ziegler.

»Den første tur, vi havde til London, i marts 2017, hvor jeg var af sted med et udvalg, gjorde, at jeg kom hjem meget inspireret. Man kan tage mange beslutninger på møder i Danmark, men man ved først, om det er en god idé, når man selv har set det i praksis, som vi gjorde,« forklarer Michael Ziegler.

Hvad var det så konkret, I så på turen?

»Vi så en skole, hvor der ikke var klasseværelser, men hvor eleverne eksempelvis arbejdede på trapperne og udenfor. Og de arbejdede – der var ikke kaos. De sad ikke bare og så på deres telefoner. Og sådan noget har jeg behov for at se i praksis.«

Men kunne færre end 50 personer ikke være taget af sted?

»Vi kunne sagtens have sendt 50 personer mere. Og derfor besluttede vi også, at vi skulle have fagpersoner af sted for at se det. For det gælder om at få lærergruppen med på det nye koncept, hvis det skal blive en succes.«

»Lærerne var skeptiske omkring det nye koncept, men jeg tror, at flertallet købte ind på den nye vision, efter repræsentanter havde været af sted, og vi havde afholdt nogle seminarer herhjemme. Samtidig havde vi blandt andet en anlægschef med, når vi skal bygge en helt ny skole med et helt nyt koncept,« siger Michael Ziegler.

Den sidste tur, som repræsentanter for Høje-Taastrup Kommune havde til den britiske hovedstad, fandt sted i april 2018.

Her var det det nysamlede byråd, der var i London på studietur. Her var skoler ikke det eneste tema. Der var blandt andet også et besøg på den danske ambassade på programmet.

Når nu flere byrådsmedlemmer havde været af sted, hvorfor skal hele byrådet så til London i 2018?

»Det var et helt nyt byråd med mange nye medlemmer, som var af sted. Og det var vigtigt, at de nye medlemmer af byrådet fik en forståelse af vores retning af en ny skole.«

»Derfor var det vigtigt, at de så det, vi har truffet vores beslutninger på baggrund af, så de ved, hvorfor vi bruger over en halv milliard på projektet,« siger Michael Ziegler, der ikke selv kunne være med på turen, da han stod i spidsen for KL's overenskomstforhandlinger på tidspunktet for rejsen.

Den nye skole i bydelen Nærheden forventes at stå klar i april 2021.