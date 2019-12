29 daginstitutioner har i ny runde fået dispensation fra krav om andel børn fra udsatte områder i børnehaver.

Yderligere fire kommuner har i en nye runde fået dispensation fra regler for fordeling af børn i daginstitutioner i udsatte boligområder.

Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet på sin hjemmeside.

København, Aarhus, Høje-Taastrup og Kolding Kommune har fået helt eller delvist midlertidig dispensation.

I Høje-Taastrup er der givet dispensation får ti år, mens der er givet for fem år i de tre andre kommuner.

Samtidig har Silkeborg Kommune fået afslag på dens ansøgning.

I november fik fire kommuner dispensation, mens en kommune fik afslag. Odense, Esbjerg, Roskilde og Svendborg fik dispensation, mens Randers fik afslag.

Ifølge den såkaldte ghettoplan må højst en tredjedel af de børn, der fremover optages i en daginstitution, komme fra udsatte boligområder. Reglerne træder i kraft fra nytår.

Men flere kommuner har så svært ved at lave op til reglerne, at de har bedt om dispensation.

I den nye runde afgørelser får samlet 29 daginstitutioner dispensation, mens 17 fik i første runde.

Tidligere har det været fremme, at 12 kommuner har ansøgt om dispensation. Ministeriet oplyser, at det vil træffe afgørelser i de resterende sager snarest muligt.

Børneminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) fortalte i november, at hun forventer handling fra de kommuner, der har fået lidt længere snor.

- Dispensationsmuligheden må ikke blive en sovepude, som betyder, at vi vender det blinde øje til, så kommunerne ikke får løst problemerne med opdelte lokalsamfund år efter år, udtalte hun i en pressemeddelelse.

- Kommunerne må ikke ane nogen som helst smuthuller i fremtiden i forhold til at leve op til deres ansvar og få knækket kurven.

Ministeren lægger derfor op til, at dispensationsmuligheden fremover bliver afskaffet. Derfor vil hun snarest indkalde ordførerne til et møde om at få ophævet dispensationsadgangen fremadrettet.

/ritzau/