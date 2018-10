En central sms-korrespondance mellem tidligere beskæftiges- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R) og en forvaltningsdirektør blev holdt hemmelig for offentligheden.

Det kan B.T. i dag afdække netop som Ombudsmanden vurderer, om der skal tages yderligere skridt i sagen om eks-borgmesterens tætte forhold til Øens Murerfirmas direktør Jan Elving.

Sms-korrespondancen er fra juni 2017 mellem Anna Mee Allerslev og direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen Torben Gleesborg, hvor Allerslev spørger ind til status på en sag, som Øens Murerfirma har økonomiske interesser i.

B.T. er kommet i besiddelse af de mørklagte sms'er og har spurgt Københavns Kommune, hvorfor de ikke er registreret som såkaldte politikerspørgsmål på kommunens hjemmeside, hvilket reglerne foreskriver.

»Korrespondancen burde have været registreret som et politikerspørgsmål, så der er tale om en fejl,« lyder det i et svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen til B.T.

Professor i statskundskab Kurt Klaudi Klausen kalder i dagens B.T. sms-korrespondancen for ‘misbrug af magtposition og særbehandling’.

Helt konkret fik Allerslev direktøren til at undersøge en sag, hvor Øens Murerfirma har millioner af kroner på spil på firmaets grund på Amager. Det gjorde hun ved at sende sms'er direkte til Torben Gleesborg, hvor hun spørger til status på sagen. Gleesborg undersøger sagen og vender tilbage med svar.

Henvendelser fra en borgmester i en konkret sag skal ifølge Københavns Kommunes regler registreres som politikerspørgsmål, så offentligheden kan få indblik i, hvad der spørges om.

Og det skete ikke.

Netop Anna Mee Allerslevs relation til Øens Murerfirmas ejer Jan Elving har været genstand for tre rapporter om blandt andet mulig inhabilitet.

Allerslev sendte de problematiske sms’er blot et halvt år efter, at Øens Murerfirma havde afsluttet en hovedentreprise i eks-borgmesterens herskabslejlighed på Østerbro i Københavns til 1,8 millioner kroner.

Og det er ikke første gang, at Allerslev har forsøgt at fremme sagsbehandlingen ved direkte henvendelse til Gleesborg.

I januar 2018 kunne B.T. afdække, at Allerslev også bad om privat sagsbehandling af Torben Gleesborg i forbindelse med en sag, hvor den ejendom hun bor i havde søgt om at få altaner.

Allerslev var utilfreds med sagsbehandlingen og tog derfor kontakt til Torben Gleesborg på sms, og han arrangerede blandt andet et møde om sagen.

Efterfølgende bad Folketingets Ombudsmand om en redegørelse fra Københavns Kommune. I svaret erkender kommunen, at sagen ikke blev håndteret korrekt. Og det samme gælder den nye sag.

»Som det også er oplyst i vores redegørelse til ombudsmanden, har vi strammet op på vores praksis for håndtering og journalisering af politikerspørgsmål,« lyder det i et svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Det var også i en direkte mail til Torben Gleesborg, at Allerslev i oktober 2016 spurgte ind til en byggetilladelse på vegne af Jan Elving og Øens Murerfirma. Den nye SMS-sag fra juni 2017 handler om samme grund, som Øens Murerfirma ejer.

Samme dag som BT. henvendte sig om Allerslevs rolle i sagen om byggetilladelsen valgte Torben Gleesborg 24. oktober sidste år at registrere sms'erne fra Allerslev fra juni 2017 i kommunens journaliseringssystem. Men de blev aldrig til politikerspørgsmål.