Fredericia Kommunes kommunaldirektør, Annemarie Schou Zacho-Broe, er blevet fritaget for tjeneste og sendt hjem.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

'Økonomiudvalget har på et møde den 5. januar 2021 besluttet at fritage kommunaldirektøren for tjeneste indtil videre.'

'I forlængelse af en orientering om en advokatundersøgelse, som økonomiudvalget satte i gang før jul, har udvalget fundet det hensigtsmæssigt at fritage kommunaldirektøren for tjeneste indtil videre,' lyder det i en pressemeddelelse.

Den nye borgmester, Steen Wrist Ørts (S), meddeler, at koncerndirektør for Børn og Unge Camilla Nowak Kirkedal er indsat som fungerende kommunaldirektør indtil videre.

'Vi afventer p.t. yderligere oplysninger i sagen, inden vi træffer en beslutning om næste skridt,' siger Steen Wrist Ørts (S) på vegne af økonomiudvalget i pressemeddelelsen.

'Da der er tale om en igangværende advokatundersøgelse og en personalesag, har Fredericia Kommune ikke yderligere kommentarer til sagen,' slutter han.