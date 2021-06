Kommunaldirektøren i Greve Kommune, Claus Thykjær, er fritaget for tjeneste.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at byrådet mandag besluttede at indlede en sag om, at samarbejdet med kommunaldirektør Claus Thykjær skal ophøre.

Ifølge pressemeddelelsen er begrundelsen, at byrådet ikke længere har den fornødne tillid til kommunaldirektøren som overordnet ansvarlig for Greve Kommune.

Byrådet træffer den endelige beslutning i sagen, efter at Claus Thykjær har haft lejlighed til at forholde sig til oplysningerne i sagen.

Claus Thykjær er fritaget for tjeneste, indtil byrådet træffer endelig beslutning.

Direktør Anne-Sofie Degn er fungerende kommunaldirektør.

B.T. følger sagen …