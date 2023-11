Langelands Kommune er blevet en chef fattigere.

For man har tirsdag fyret sundheds- og ældrechef Britta Brix Madsen efter et stort millionunderskud i kommunen.

Det skriver DR.

I alt har Britta Brix Madsens område haft et merforbrug på 12 millioner kroner, hvor det særligt er hjemmehjælp og plejecentre, som har kostet mere end budgetteret.

Trods fyringen af sundheds- og ældrechefen Britta Brix Madsen, så erkender udvalgsformand Ulrik Kølle Hansen (V), at han og de andre politikere i kommunen har haft og stadig har et ansvar for situationen.

»Vi kunne måske have gjort noget på et tidligere tidspunkt. Det skal jeg selvfølgelig ikke fraskrive mig ansvaret for. Derfor er jeg helt frisk på, at vi sætter os ned i fællesskab og prøver at finde nogle løsninger,« lyder det fra udvalgsformanden til DR.

DR har talt med Arne Ullum, der er chefredaktør hos NB Økonomi.

Han fortæller, at et underskud på 12 millioner kroner i en kommune af Langelands størrelse er enormt.

Arne Ullum fortæller, at det svarer til 60 millioner i en gennemsnitlig kommune.