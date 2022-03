Chefen suger lønkroner til sig, og pædagogmedhjælperen sakker massivt bagud.

Selv om hjemmehjælperen og medhjælperen i børnehaven har skreget på bedre løn i årevis, så er der deres chefer på kommunernes chefgange, som får lønstigningerne.

Siden 2011 er de kommunale topchefers lønninger steget næsten 24 procent – det er knap 9 procentpoint pædagogmedhjælperen i samme periode.

Det viser en undersøgelse baseret på kommunernes egne løndata, som Fagbladet FOA har udarbejdet.

Den massive forskel i lønudviklingen får næstformand i FOA, Thomas Enghausen, til at se rødt.

»Det lugter jo entydigt af, at topcheferne i kommunerne holder lønfest på de lavtuddannedes regning. De scorer kassen. Det er ulighed, så det basker,« siger han til B.T.

Og ser man nærmere på enkelte kommuner er forskellen mere grel.

I Odense, landets tredjestørste by, er forskellen i lønforhøjelserne mellem topchef og en almindelig sosu-hjælper hele 17 procent. Samlet er chefens løn steget med 33 procent på ti år.

Håndværkerforeningens Plejecenter i Københavns Nordvest-kvarter, hvor Håndværkerforeningens Hjemmepleje har til huse, er fotograferet mandag formiddag d. 5. juli 2010, dagen efter afsløringerne af dovenskab og snyd blandt hjemmehjælpere i Københavns nordvestkvarter, der nu får konsekvenser. I alt ni medarbejdere er sendt hjem, mindst to af dem vil blive meldt til politiet, og Haandværkerforeningens Hjemmepleje i København skal ikke længere give hjemmepleje om aftenen til ældre i byens nordvestkvarter.Se RB 05.07.2010 10:39. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2010) Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Håndværkerforeningens Plejecenter i Københavns Nordvest-kvarter, hvor Håndværkerforeningens Hjemmepleje har til huse, er fotograferet mandag formiddag d. 5. juli 2010, dagen efter afsløringerne af dovenskab og snyd blandt hjemmehjælpere i Københavns nordvestkvarter, der nu får konsekvenser. I alt ni medarbejdere er sendt hjem, mindst to af dem vil blive meldt til politiet, og Haandværkerforeningens Hjemmepleje i København skal ikke længere give hjemmepleje om aftenen til ældre i byens nordvestkvarter.Se RB 05.07.2010 10:39. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2010) Foto: Jens Nørgaard Larsen

Kommunalt ansatte sosu'er og pædagogmedhjælper har en løn, der er aftalt via de centrale overenskomster. Dertil kan der forhandles et tillæg i form af lokalløn, der blandt andet bruges til at rekruttere og fastholde medarbejdere.

Undersøgelsen viser entydigt, at det er de i forvejen højt lønnede chefer, der suger klart flest af disse lønkroner til sig.

Hos FOA, der repræsenterer netop pædagogmedhjælpere og SOSU'er, frygter man, at uligheden på sigt giver massive problemer med at fastholde og rekruttere »livsvigtige velfærdsansatte«.

»Vi står over for at mangle 40.000 sosu'ere i de kommende år, når vi får flere ældre. Hvordan får man flere ind i faget, når lønnen konstant halter så markant efter,« spørger Thomas Enghausen.

»Og jeg er altså ikke stødt på kommuner, der har problemer med at rekruttere og fastholde topchefer«.

På Christiansborg for tallene også advarelseslamperne til at blinke.

»Vi kan ikke være det bekendt, når vi systematisk underbetaler de professionelle omsorgsmedarbejdere, der er livsvigtige for vores velfærdssamfund,« siger partiets socialordfører, Pernille Skipper, der efterlyser politisk vilje til at give professionelle omsorgsmedarbejdere »et akut lønløft«.

I Faxe Kommune har man ifølge FOA endda lavet »en omvendt Robin Hood«.

Her har chefen fået 12.135 kroner mere i lokale løntillæg om måneden sammenlignet med 2011. Til sammenligning har den lokale pædagogmedhjælper fået 399 kroner mindre.

Hos Kommunernes Landsforening mener formand for Løn- og Personaleudvalget, Michael Ziegler (K), at brugen af lokalløn »bestemt er et vigtigt emne at få belyst«.

»Derfor er også kun godt, at det indgår i Lønstrukturkomitéens nuværende arbejde med at se på lønudviklingen og lønstrukturerne i den offentlige sektor,« siger han i et skriftligt svar.

Lønstrukturkomiteen blev nedsat efter sommerens sygeplejerskestrejke og massive demonstrationer mod uligeløn.

Michael Ziegler siger, at »det ville være udtryk for manglende respekt over for komiteens arbejde,« hvis man offentligt tager stilling til lønudviklingen, inden komiteens afrapportering lander i slutningen af 2022.