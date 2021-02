I september afviste Løkke, at han blev advaret om adskillelse af asylpar. Nu har han skiftet forklaring.

Højst usædvanligt går formanden for Instrukskommissionen, Peter Mørk Thomsen, nu ud og undsiger udtalelser fra Lars Løkke Rasmussen.

Den tidligere statsminister har ifølge formanden ikke ret, når han tirsdag forklarede, at han har holdt oplysninger tilbage, fordi Instrukskommissionen ikke spurgte ind til det.

- Nej, det har han ikke, siger formanden til Politiken.

Instrukskommissionen er stadig i gang og ventes at aflevere en gennemgang af embedsmændenes ansvar i sagen fra 2016 om adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Tirsdag kom Løkke med nye oplysninger i sagen under debatten om den kommende rigsretssag mod Inger Støjberg (V), der var minister, da der blev givet en "klart ulovlig" instruks om at adskille asylpar i 2016.

Løkke hævdede blandt andet, at han ikke blev spurgt ind til, om han blev advaret. Men det går formanden nu i rette med. Han spurgte selv Løkke til netop det.

- Kommissionen stillede både meget specifikke spørgsmål om, hvilke drøftelser Lars Løkke Rasmussen havde haft med blandt andet embedsværket i Statsministeriet.

- Ligesom han blev stillet mere åbne spørgsmål om, hvilke drøftelser han i øvrigt havde om sagen med sit embedsværk eller andre, siger Peter Mørk Thomsen til Politiken.

Han hæfter sig ved, at Løkke til sidst blev spurgt til, om han havde yderligere oplysninger.

Desuden har Løkke siden haft sit vidneudsagn til gennemsyn.

I Folketingssalen tirsdag forklarede Løkke, at han i marts 2016 blev orienteret om, at Støjberg havde meldt hårdere ud, end juraen kunne holde til.

Det afviste Løkke dog overfor kommissionen under sin afhøring i september.

Efter debatten tirsdag blev Løkke spurgt til de nye informationer.

- Jeg ved, at to topembedsmænd direkte sagde til mig, at juraen var anderledes end kommunikationen. Det ved jeg. Det ved Instrukskommissionen ikke. For ingen har spurgt mig om det, lød det.

/ritzau/