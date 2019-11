Spændingen om en ny EU-kommissions tiltrædelse den 1. december kan blive forløst ved høringer torsdag .

Kommissærhøringer torsdag kan betyde afløsning af Juncker-kommissionen - selv om der hersker tvivl om en britisk kommissærkandidat.

Skæbnen for de tre sidste EU-kommissærkandidater bliver afgjort ved tre timer lange kommissærhøringer. Her er det især franskmanden Thierry Bretons høring, som er i rampelyset.

Tirsdag blev Breton, der er kandidat til kommissærposten for det indre marked, godkendt af EU-Parlamentets retsudvalg med en snæver 12 mod 11 stemmefordeling.

Det er blandt andet den store demokratiske gruppe S&D, der har anker om interessekonflikter i forbindelse med Bretons tidligere virke som topchef i it-virksomheden Atos.

På trods af bekymringerne lever håbet om EU-Kommissionens tiltrædelse primo december endnu. S&D-medlem Niels Fuglsang (S), der er medlem af industriudvalget, forventer nemlig at Bretons høring kommer til at ende med en godkendelse.

Fuglsang ser fordele ved franskmandens tidligere positioner, selv om han bakker op om gruppens anker.

- Jeg mener ikke, at det nødvendigvis er negativt, at han har erfaring og et stort netværk inden for det område, han skal være kommissær for.

- Men derfor kan det stadig være relevant at stille de her spørgsmål, siger Niels Fuglsang.

Alle kommissærkandidater skal godkendes af EU-udvalgene for de respektive områder, før en ny EU-kommission kan gå til videre godkendelse.

En afvisning af en kandidat kan betyde endnu en høring, og det forsinker godkendelsesprocessen.

Det vækker frustrationer hos Morten Løkkegaard (V). Han hæfter sig ved, at kommissærkandidaten har gjort op med de potentielle interessekonflikter.

- Jeg forstår slet ikke problemet. Det er fuldstændig latterligt. Det er helt og aldeles fuldstændig latterligt, det der foregår, siger Morten Løkkegaard.

Høringerne er ikke de eneste usikkerheder for formanden for den tiltrædende EU-kommission, Ursula von der Leyen.

Af traktatmæssige årsager har hun ønsket, at Storbritannien opstiller to kommissærkandidater. Det har Storbritannien ifølge Euractiv endnu ikke gjort.

Hvis det lykkes alle kandidater at blive godkendt, fortsætter processen til næste stadie. Her skal hele EU-Parlamentet godkende den foreslåede EU-kommission.

Det er dog endnu uafklaret, om en kommission kan godkendes uden en britisk kandidat.

