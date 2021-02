Danmark er ved at udbygge godt ladenetværk, og markedet bør fortsat stå for det ifølge kommission for elbiler.

Det er ambitionen, at der skal være flere elbiler på vejene de kommende år, og det kræver en massiv investering i ladestandere, så de kan få strøm.

En kommission for udbredelsen af elbiler foreslår fredag, at det skal være markedet, der står for udrulningen, ligesom det skete med klassiske tankstationer i sin tid.

Det skal sikre konkurrence om arealerne, og at skatteyderne ikke skal stå med regningen.

- Når man er på de lange ture, skal man kunne oplade sin elbil, når strømmen ikke rækker længere.

- Der skal laves et system på vejnettet, så der er mulighed for hurtigt at lynoplade under turen, siger formand for kommissionen Anders Eldrup fredag.

Den første rapport, der blev fremlagt i september, handlede om at få flere biler på vejene. Fredagens rapport handler om at få flere ladestandere.

Rapporten fra 2020 førte til en omlægning af bilafgifterne og en politisk aftale om, at der skal være 750.000 elbiler på vejene. Det har ført til en stor stigning i antallet af bilister, der har købt elbil.

Der er dog steder, hvor det ikke vil være attraktivt for markedsoperatørerne at opstille ladestandere. Derfor bør staten yde tilskud de steder.

Vinderen vil blive den operatør, der er villig til at foretage investeringen med mindst mulig offentlig medfinansiering.

Det skal desuden sikres, at forskellige udbydere kan etablere ladestandere på samme rasteplads.

Tre ud af fire har mulighed for at lade en eventuel elbil op hjemme. Derfor bør kommunen bidrage med en hjælpende hånd til den sidste fjerdedel, der for eksempel bor i lejlighed i byerne, lyder anbefalingen.

/ritzau/