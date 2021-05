Reformkommissionen, som er nedsat af regeringen, ser potentielle udfordringer for Danmark på velfærdsområdet.

Der er brug for flere reformer, hvis Danmark i fremtiden skal få succes med at fastholde den høje grad af velfærd, der kendetegner vores samfund.

Det er en af konklusionerne i en delrapport fra Reformkommissionen, som bliver præsenteret torsdag.

- Vi er ikke i en paniksituation, slet ikke, siger kommissionens formand, Nina Smith, som er tidligere økonomisk vismand og professor i økonomi ved Aarhus Universitet.

- Men hvis vi ikke holder fast i det reformtempo, vi havde gang i, så vil vi få store udfordringer igen, siger hun.

Delrapporten bærer navnet "Erkendt, forsøgt løst, uløst", hvilket indikerer, at en række forsøg på reformer allerede er forsøgt uden held.

Rapporten har til formål at pege på en række områder, der ikke fungerer. Senere i år og næste år kommer flere rapporter, der skal komme med løsninger og forslag til såkaldte andengenerationsreformer.

Regeringen nedsatte i efteråret sidste år Reformkommissionen. Den skulle komme med bud på, hvordan beskæftigelsen kan blive øget og uligheden mindsket.

Fokus var og er blandt andet på at få flere unge til at tage en uddannelse.

- En af de ting, vi gerne vil adressere, er det, vi gør ved vores unge mennesker, som ikke lykkes med at få en uddannelse og arbejde. Og når de er 25 år, har de reelt ingenting.

- Vi har en ret stor gruppe, op mod 50.000 unge mennesker, som vi reelt har tabt på gulvet. mange af dem kan se frem til at ende i gruppen af voksne på kanten af arbejdsmarkedet med selvforsørgelse, siger Nina Smith.

Hun peger på, at det er nødvendigt at have et samspil med kommuner, arbejdsgivere og uddannelsessteder, hvis det skal lykkes at få flere unge til at tage en uddannelse.

Rapporten peger også på andre grupper, hvor det er nødvendigt med reformer, hvis flere skal ud på arbejdsmarkedet.

Det gælder blandt andet for voksne, herunder ikkevestlige indvandrere. I sidstnævnte gruppe er udfordringen ikke mindst at få kvinder ud på arbejdsmarkedet.

Ifølge rapporten er omkring 190.000 mennesker enten langtids ledige, ikkejobparate kontanthjælpsmodtagere, syge eller på forskellige ydelser, der er tænkt som midlertidige, men hvor det udvikler sig til at blive noget mere blivende.

