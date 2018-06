Ledelseskommissionen opfordrer politikere til at opstille mål frem for flere regler for det offentlige.

København. Når politikere bliver utålmodige eller utilfredse, så har de det med at vedtage nye regler.

Og selv om intentionen er god, så gør reglerne det i virkeligheden vanskeligere for de offentlige ledere at levere god service til borgerne.

Sådan lyder en af konklusionerne i rapporten fra Regeringens Ledelseskommission.

Anbefalingerne i rapporten blev tirsdag givet til videre til Sophie Løhde (V), der er minister for offentlig innovation. Det skete ved et møde i Mærsk Tårnet i København.

I rapporten fastslår Regeringens Ledelseskommission, at det grundlæggende er en god ting, at alle offentlige opgaver er underlagt politisk ledelse:

- Når det lykkes bedst, respekterer ledere og medarbejdere, at det entydigt er politikerne, der fordeler ressourcer og prioriterer mellem interesser.

- Politikerne overlader dog som oftest et beslutningsrum til de offentlige ledere og medarbejdere. Og det kan friste politikerne til at gribe ind, når de bliver utålmodige eller utilfredse, hedder det i rapporten.

Der er særligt enkeltsager om svigt i forvaltningen og utålmodighed med implementering af store reformer, som udløser regelindgreb fra politikerne, hedder det i rapporten.

- Når enkeltsager viser tegn på en mangelfuld eller forkert praksis, griber politikerne alt for ofte til styringsredskaber, der begrænser ledelsesrummet: regler, proces- og dokumentationskrav.

- I stedet kan politikerne med fordel insistere på bedre ledelse. Ofte handler enkeltsager om kulturen på én arbejdsplads, hedder det i rapporten.

Kommissionen opfordrer på tilsvarende vis de kommunale topchefer i forvaltningen til at skrue ned for den detaljerede styring via dokumentationskrav.

I stedet bør topcheferne indsamle viden om borgernes oplevelser og styrke dialogen med de fagprofessionelle ledere om, hvordan man kan forbedre servicen.

