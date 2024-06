Sundhedsstrukturkommissionen ventes at komme ind på regionernes fremtid på pressemøde tirsdag.

Sundhedsstrukturkommissionen er klar med sine længe ventede anbefalinger for fremtidens sundhedsvæsen.

De præsenteres på et pressemøde på Holbæk Sygehus på tirsdag - den 11. juni - klokken 13.00, oplyser Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) vil deltage, og det samme vil kommissionens medlemmer.

Kommissionen, der blev nedsat af regeringen i 2023, skal komme med bud på, hvordan sundhedsvæsnet kan fremtidssikres.

Jesper Fisker, direktør for Kræftens Bekæmpelse, er formand.

Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger skal danne grundlag for et større sundhedsudspil fra regeringen, der forventeligt kommer senere på året.

Det ventes blandt andet, at kommissionen vil diskutere regionernes fremtid. Det er et emne, der splitter regeringspartierne.

Moderaterne har foreslået at nedlægge dem. Venstre og Socialdemokratiet har ytret ønske om at bevare dem.

Kommissionen skal også se på, hvordan flere kan behandles i eller tæt på hjemmet.

Der er dog ikke kommet noget frem om de konkrete anbefalinger endnu, og Jesper Fisker har været varsom med ikke at afsløre for mange detaljer.

Dog har han fortalt, at kommissionen kommer med en række fastlagte modeller for fremtidens sundhedsvæsen.

- Vi er ikke blevet bedt om at rangere modellerne, men om at beskrive dem, sagde han 16. maj.

Statsminister Mette Frederiksen (S) kom i en tale ved regionernes topmøde i april ind på kommissionens anbefalinger og det udspil fra regeringen, der skal følge derefter.

Her lød det, at to ting var helt afgørende for regeringen: At så mange danskere lever så lang tid som muligt med så lidt sygdom som muligt, og at der er lige adgang til sundhed for alle i befolkningen i fremtiden.

Især det sidste betonede Mette Frederiksen som et problem:

- Det er ikke rimeligt, sagde hun.

/ritzau/