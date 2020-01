På et år er Demokratikommissionen nået frem til flere forslag, der skal sikre, at demokratiet ikke sander til.

Demokratikommissionen vil kickstarte debatten om demokrati og hælde afkalker i det demokratiske maskineri for at sikre, at det holdes ved lige.

Det siger kommissionens formand, chefredaktør for Mandag Morgen og Altinget Lisbeth Knudsen, ved præsentationen af de anbefalinger, som kommissionen har brugt et år på.

- Muligheden for at deltage i den demokratiskes samtale har aldrig været bedre, men tonen afskrækker mange unge, voksne og ældre fra at deltage i debatten, siger Lisbeth Knudsen.

Kommissionen er nedsat af Dansk Ungdoms Fællesråd og har en række medlemmer fra politik, medierne og civilsamfundet.

Anbefalingerne lyder blandt andet på at øge gennemsigtigheden for partistøtteregler, at dæmme op for hastebehandling af lovforslag, at revidere offentlighedsloven og at lave forsøg med en valgretsalder på 16 år.

I alt er der 27 forslag.

Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), glæder sig over anbefalingerne og over, at kommissionens arbejdstempo:

- Jeg er glad for, at der også har været folk udenfor Folketinget, som har kunnet kigge ind på os.

- Vi skaber til trods for vores politiske uenighed en fælles kultur, og det gør, at man kan blive en anelse hjemmevant, så det er godt med friske øjne. Også selv om det bryder med ens verdensbillede. Jeg er glad for, at vi får debatten, og håber, at den bliver foldet ud, siger han.

/ritzau/