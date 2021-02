Elafgiften for at oplade sin elbil privat skal sættes ned, så det bliver mere attraktivt at købe en elbil.

Det er ikke hensigtsmæssigt, at private, der ikke har elopvarmede huse, skal betale højere afgift for at oplade deres elbil.

Derfor anbefaler Bilkommissionen, at alle private forbrugere skal have adgang til en lav elafgift på 0,8 øre per kWh, når en elbil skal oplades.

Det sker i kommissionens anden delrapport om en grøn omstilling for personbiler, der kom fredag.

Som reglerne er nu, får private kun adgang til den lave elafgift på 0,8 øre pr kWh ved al elforbrug over 4000 kWh årligt, hvis hjemmet i forvejen er elopvarmet.

Er ens hjem opvarmet med eksempelvis fjernvarme eller naturgas kan det betyde, at man betaler 2000 til 3000 kroner mere i årlig afgiftsbetaling ved opladning af en elbil med de nuværende regler, skriver kommissionen.

Den foreslår installation af en bimåler, der alene måler elforbruget til opladning af elbilen som det mest målrettede system til afregning af elafgift til opladning.

Et sådant system kan dog være kompliceret at håndhæve og administrere, lyder det videre. Derfor kan en model med skematisk afregning, som det kendes fra elvarmeafgiften også undersøges.

Den billigste måde at oplade sin elbil er dog stadig, hvis det sker gennem en erhvervsmæssig tjeneste. Her er afgiftssatsen på 0,4 øre per kWh. Den afgift er fastholdt til og med 2030 i den nye aftale om registreringsafgiften.

Afgiften gælder virksomheder, der anvender elektricitet i deres produktion.

Men kommissionen mener ikke, at en sådan afgiftsmæssig fordel er hensigtsmæssig. Forskellen i afgifterne gør, at det kan være mindre attraktivt for forbrugere med et mere begrænset kørselsbehov at skifte til elbiler, lyder det i rapporten.

/ritzau/