Kommentatorer er enige med Venstres partisekretær i, at der skal styr på partistøttesager i partiet.

Det er ikke første gang, at sager om økonomien i egne rækker rammer Venstre før et valg. Derfor er det vigtigt, at partiet får lukket ned for sagerne om partistøtte til folketingsmedlemmerne Britt Bager og Marcus Knuth.

Det siger to kommentatorer efter Venstres partisekretær, Claus Richter, i et brev til partiets forretningsudvalg har skrevet, at sagerne om anonymiseret partistøtte "bygger oven på opfattelse af, at Venstre omgås reglerne" samt at det er vigtigt for partiet at nyde befolkningens tillid.

- Venstre skal selvfølgeligt tage dette her alvorligt, siger politisk kommentator på Børsen Helle Ib og fortsætter:

- Efter sager fra erhvervslivet som Danske Bank og Kurt Beier Transport tror jeg, at ordentlighed og moral er ved at fylde mere i den offentlige debat.

- Her er politikerne selv meget optaget af at sige, at det ikke er nok, at man lige præcis holder sig inden for lovens rammer. Så er det vigtigt, at man selv har maksimal orden i penalhuset.

Samtidigt har sager om økonomisk adfærd tidligere kostet dyrt for Venstre - ikke mindst til valg. I perioden 2013 til 2015 var der flere sager om statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) rejser med organisationen GGGI, tøjindkøb og en rejse til Mallorca.

De sager spøger i baggrunden, vurderer politisk kommentator Jarl Cordua, der selv har en fortid i Venstre.

- Ved Folketingsvalget i 2015 går Venstre tilbage med syv procent. Det har selvfølgeligt også noget med de sager at gøre.

- Man skal huske på, at Claus Richter har været med i hele den periode. Så han ved godt, at økonomiske sager, valg og Venstre ikke er en god cocktail.

På trods af, at Enhedslisten har politianmeldt Britt Bager (V) og Marcus Knuth (V), mener Jarl Cordua dog, at sagerne er ved at ebbe ud. Samtidigt viser en meningsmåling fra Gallup, at Venstre ligger over valgresultatet fra 2015.

- Den slags målinger har der ikke været mange af for Venstre. Så jeg ser brevet som en besked om, at der ikke er råd til de her sager nu, afslutter Jarl Cordua.

