Ifølge dokumenter anbefalede sundhedsmyndighederne ikke en nedlukning af landet, som det skete den 11. marts.

Tvivl om hvorvidt nedlukningen af Danmark under coronakrisen var en politisk eller sundhedsfaglig beslutning, svækker troværdigheden til både statsminister Mette Frederiksen (S) og andre myndigheder.

Det vurderer politisk kommentator Noa Redington.

- Kommunikationen begynder at fremstå en smule flosset, siger han.

Jyllands-Posten fortæller i en længere artikel fredag om forløbet ved nedlukningen af landet den 11. marts.

Her fremgår det af flere dokumenter, at Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm ikke anbefalede en nedlukning af landet.

De Radikale vil nu have en uvildig undersøgelse af forløbet. Venstre vil ifølge Jyllands-Posten have statsministeren i samråd.

Parlamentarisk får det ikke nogen konsekvenser, vurderer Noa Redington.

Men sagen kan blive et problem, hvis der kommer en bølge to af coronaepidemien.

For der er sået tvivl om, hvorvidt tiltagene under coronakrisen er politiske beslutninger, eller om de er taget på et sundhedsfagligt grundlag.

- Der er uklarhed. Der tegner sig et billede af, at nogle beslutninger er blevet taget på et tvivlsomt grundlag og af en meget lille kreds af mennesker, siger Noa Redington.

Politisk kommentator Hans Engell siger, at der først og fremmest er sået politisk splid med sagen.

Han spår, at der vil komme en større undersøgelse af håndteringen af coronakrisen senere hen.

Måske kan der endda blive tale om en decideret kommission.

- Jeg tror, der vil være et meget stort behov hos politikerne og hos embedsværket for at få en fuldstændig redegørelse. Dag til dag, time til time, siger Hans Engell.

Begge kommentatorer mener dog også, at danskerne grundlæggende er tilfredse med håndteringen.

Det skyldes, at vi ikke har set så mange dødsfald eller smittetilfælde som for eksempel i nabolandet Sverige, påpeger Noa Redington.

- Jeg tror ikke, nogen stiller spørgsmål ved, at den danske operation har været en succes.

- Det tror jeg, er det, der fæstner sig ude i vælgerdybet, siger Noa Redington.

/ritzau/