Nu inddrages tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i Inger Støjberg-sagen, der handler om, hvorvidt den daværende integrationsminister i 2016 overholdt loven, da hun insisterede på at adskille asylpar.

Da Søren Pind fredag formiddag blev afhørt i Instrukskommissionen, fortalte han, at han i sin egenskab af justitsminister advarede Lars Løkke om, hvad der foregik i Inger Støjbergs departement.

»Jeg orienterede statsministeren om, at jeg var bekymret over det, der foregik i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det foregik på SMS, og det udløste ikke den store begejstring (hos Løkke, red.) Men noget af dialogen kan også være foregået telefonisk,« forklarede Søren Pind under vidneansvar.

Det inddrager dermed Lars Løkke Rasmussen direkte i sagen, så man nu må forvente, at den daværende statsminister og Venstre-formand bliver indkaldt som vidne i Støjberg-sagen, vurderer to politiske kommentatorer:

»Den her oplysning løfter sagen fra Integrationsministeriet til Statsministeriet. Dermed pådrages Lars Løkke også et ansvar. For så skal han reagere på det. Det her er en sag, som i forvejen var røget. Nu er den også speget,« som Søs Marie Serup, B.T.s politiske kommentator, formulerer det.

Jarl Cordua, ligeledes politisk kommentator, siger:

»Det her inddrager Lars Løkke i sagen, hvilket han ellers tydeligvis har forsøgt at holde sig ude af. Men med Søren Pinds oplysning i Instrukskommissionen må man forvente, at den daværende statsminister nu står på vidnelisten til august,« siger han.

At Søren Pind har orienteret Lars Løkke Rasmussen i en SMS, og at Pind forklarer, at statsministeren svarede ham, gør, at det vil være vanskeligt for Løkke at nægte, at det er sket, siger han videre:

»Så ved vi jo, der har været en reaktion fra Løkke. Det interessante er så, hvad han derefter gjorde. Foretog han sig noget? Tog han kontakt til Inger Støjberg? Hvad gjorde han helt præcist i forlængelse af den oplysning fra sin justitsminister,« lyder det retorisk fra Jarl Cordua.

Søs Marie Serup påpeger, at den nye oplysning også gør tingenes tilstand endnu vanskeligere for partiet Venstre, der i forvejen kører lidt i slæbegear.

»Det gør hele sagen endnu mere rodet for Venstre. For nu er det ikke bare Venstres nuværende næstformand, men også den tidligere formand - og statsminister - der er viklet ind i det,« siger hun.

Jens Elo Rytter, juraprofessor ved Københavns Universitet, mener også, at Søren Pinds oplysning bør føre til, at vidnelisten udvides med den tidligere Venstre-formands navn.

»Det vil være nærliggende at indkalde tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen til at vidne,« siger professoren til ritzau.