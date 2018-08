Østergaards krav til S om en ny politisk kurs er vovet og bærer præg af desperation, mener kommentatorer.

København. De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, maler sig selv op i et hjørne, når han kræver en ny politisk kurs for at pege på Mette Frederiksen (S) som statsminister.

Det mener politisk kommentator Hans Engell.

- Han bryder med traditionelle radikale værdier, og der vil komme en diskussion i partiet om, hvorvidt det er den rigtige disposition eller ej, siger han.

- Det er følelsespræget af Østergaard, der er sur på Socialdemokratiets politik, og så svarer han igen. Kravet har desperationens præg over sig.

Politisk kommentator på Altinget Erik Holstein mener, at kravet, der især handler om politiske ændringer på udlændingeområdet, er risikabelt for Østergaard.

- Det er et vovet krav. Men han er presset og er nødt til at gøre opmærksom på sig selv.

- Hvis det mislykkes, så kommer partiet i en situation, hvor de må genoverveje det hele, herunder hvem der skal være partileder, siger han.

